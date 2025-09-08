PlayCity заблокувало 22 Instagram-акаунти на 2,8 млн загальної аудиторії за незаконну рекламу азартних ігор

$41.220.13
48.160.03
ukru
12:50 • 6488 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 30354 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 22849 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 20077 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 23019 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 24878 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25792 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29110 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41084 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62946 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.1м/с
58%
753мм
Популярнi новини
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 52847 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 51152 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 63479 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 28961 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 8250 перегляди
Публікації
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 8278 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 63504 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 51171 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 52866 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 139549 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 230 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 63504 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 36692 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 40828 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 72204 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
Financial Times
Facebook
YouTube

PlayCity заблокувало 22 Instagram-акаунти на 2,8 млн загальної аудиторії за незаконну рекламу азартних ігор

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Державне агентство PlayCity заблокувало 22 Instagram-акаунти, включаючи "Колю Заліпуху" та "Олю Фільову", за незаконну рекламу азартних ігор. Загальна аудиторія заблокованих сторінок перевищує 2,8 мільйона користувачів, а "історії успіху" блогерів виявилися вигадкою.

PlayCity заблокувало 22 Instagram-акаунти на 2,8 млн загальної аудиторії за незаконну рекламу азартних ігор

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity заблокувало сторінки в Instagram, які поширювали незаконну рекламу азартних ігор. Серед них — Коля Заліпуха, Оля Фільова та ще 20 популярних блогерів, які закликали грати в онлайн-казино, повідомляє PlayCity, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що частина блогерів показувала "виграші", хоча самі вони навіть не були зареєстровані як гравці в казино. Таким чином такі "історії успіху" є лише вигадкою, створеною для маніпулятивної реклами.

Сумарна аудиторія цих сторінок перевищує 2,8 млн користувачів. Порушників виявили завдяки спільним діям PlayCity та громадян. Заблокували акаунти завдяки співпраці з Meta

- говориться у повідомленні PlayCity.

В PlayCity також нагадали, що маніпулятивна реклама азартних ігор є порушенням закону. Агентство має пріоритет — створити безпечне середовище для учасників азартних ігор.

Кожне звернення допомагає очистити інформаційний простір від нелегальної реклами казино. Побачили підозрілу рекламу азартних ігор? Повідомте нам на [email protected]

- закликали у PlayCity.

Доповнення

Минулого місяця інстаграм-блогерка Русалочка XL розмістила у сторіс відео, де назвала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації" і поділилася історією нібито про особистий чималий виграш. Як з'ясувалося історія була вигаданою, а Державне агентство з питань азартних ігор PlayCity оштрафувало жінку за просування нелегального грального бізнесу.

Офіс Генерального прокурора забезпечив передачу до державного бюджету України арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up" у розмірі понад 2,6 мільярди гривень.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Фейкові новини
Генеральний прокурор (Україна)
Україна