PlayCity заблокувало 22 Instagram-акаунти на 2,8 млн загальної аудиторії за незаконну рекламу азартних ігор
Київ • УНН
Державне агентство PlayCity заблокувало 22 Instagram-акаунти, включаючи "Колю Заліпуху" та "Олю Фільову", за незаконну рекламу азартних ігор. Загальна аудиторія заблокованих сторінок перевищує 2,8 мільйона користувачів, а "історії успіху" блогерів виявилися вигадкою.
Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity заблокувало сторінки в Instagram, які поширювали незаконну рекламу азартних ігор. Серед них — Коля Заліпуха, Оля Фільова та ще 20 популярних блогерів, які закликали грати в онлайн-казино, повідомляє PlayCity, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що частина блогерів показувала "виграші", хоча самі вони навіть не були зареєстровані як гравці в казино. Таким чином такі "історії успіху" є лише вигадкою, створеною для маніпулятивної реклами.
Сумарна аудиторія цих сторінок перевищує 2,8 млн користувачів. Порушників виявили завдяки спільним діям PlayCity та громадян. Заблокували акаунти завдяки співпраці з Meta
В PlayCity також нагадали, що маніпулятивна реклама азартних ігор є порушенням закону. Агентство має пріоритет — створити безпечне середовище для учасників азартних ігор.
Кожне звернення допомагає очистити інформаційний простір від нелегальної реклами казино. Побачили підозрілу рекламу азартних ігор? Повідомте нам на [email protected]
Доповнення
Минулого місяця інстаграм-блогерка Русалочка XL розмістила у сторіс відео, де назвала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації" і поділилася історією нібито про особистий чималий виграш. Як з'ясувалося історія була вигаданою, а Державне агентство з питань азартних ігор PlayCity оштрафувало жінку за просування нелегального грального бізнесу.
Офіс Генерального прокурора забезпечив передачу до державного бюджету України арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up" у розмірі понад 2,6 мільярди гривень.