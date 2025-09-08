$41.220.13
PlayCity заблокировало 22 Instagram-аккаунта с общей аудиторией 2,8 млн за незаконную рекламу азартных игр

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Государственное агентство PlayCity заблокировало 22 Instagram-аккаунта, включая «Колю Залипуху» и «Олю Филеву», за незаконную рекламу азартных игр. Общая аудитория заблокированных страниц превышает 2,8 миллиона пользователей, а «истории успеха» блогеров оказались вымыслом.

PlayCity заблокировало 22 Instagram-аккаунта с общей аудиторией 2,8 млн за незаконную рекламу азартных игр

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity заблокировало страницы в Instagram, которые распространяли незаконную рекламу азартных игр. Среди них — Коля Залипуха, Оля Филева и еще 20 популярных блогеров, которые призывали играть в онлайн-казино, сообщает PlayCity, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что часть блогеров показывала "выигрыши", хотя сами они даже не были зарегистрированы как игроки в казино. Таким образом, такие "истории успеха" являются лишь выдумкой, созданной для манипулятивной рекламы.

Суммарная аудитория этих страниц превышает 2,8 млн пользователей. Нарушителей выявили благодаря совместным действиям PlayCity и граждан. Заблокировали аккаунты благодаря сотрудничеству с Meta

- говорится в сообщении PlayCity.

В PlayCity также напомнили, что манипулятивная реклама азартных игр является нарушением закона. Агентство имеет приоритет — создать безопасную среду для участников азартных игр.

Каждое обращение помогает очистить информационное пространство от нелегальной рекламы казино. Увидели подозрительную рекламу азартных игр? Сообщите нам на [email protected]

- призвали в PlayCity.

Дополнение

В прошлом месяце инстаграм-блогерша Русалочка XL разместила в сторис видео, где назвала азартные игры "полезными для настроения и концентрации" и поделилась историей якобы о личном немалом выигрыше. Как выяснилось, история была вымышленной, а Государственное агентство по вопросам азартных игр PlayCity оштрафовало женщину за продвижение нелегального игорного бизнеса.

Офис Генерального прокурора обеспечил передачу в государственный бюджет Украины арестованных активов онлайн-казино "Pin-Up" в размере более 2,6 миллиарда гривен.

