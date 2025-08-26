Понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up", було перераховано до держбюджету - Офіс Генпрокурора

$41.430.15
Ексклюзив
12:42 • 8818 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 33571 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 19798 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 33594 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 20166 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 98347 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 52045 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 52428 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 175882 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 95031 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Публікації
Ексклюзиви
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 54299 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 71208 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 60190 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 26571 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 16597 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 8818 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 33594 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 60394 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 98347 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 152443 перегляди
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 712 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 26749 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 71384 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 35914 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 152444 перегляди
Понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up", було перераховано до держбюджету - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Офіс Генпрокурора забезпечив передачу до держбюджету понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up". Кошти перераховані АРМА та Мінфіном на виконання рішення суду.

Понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up", було перераховано до держбюджету - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора забезпечив передачу до державного бюджету України арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up" у розмірі понад 2,6 мільярди гривень. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Офісом Генерального прокурора забезпечено передачу в державну власність, арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up"

- говориться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що в рамках спеціальної конфіскації Агентством з розшуку та менеджменту активів та Міністерством фінансів України до держбюджету було повернуто 2,6 мільярди гривень.

Сьогодні на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва в частині застосування спеціальної конфіскації до ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", який набрав законної сили, АРМА та Міністерством Фінансів України перераховано до держбюджету України 2,6 млрд грн в рамках спеціальної конфіскації

- зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що прокурори Офісу Генпрокурора в суді довели вину директора цього казино. Вироком Шевченківського районного суду міста Києва його засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та застосовано спеціальну конфіскацію коштів очолюваного ним товариства.

Нагадаємо

Державне агентство України PlayCity, яке відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, анулювало ліцензію російському казино "Pin-Up" на роботу в Україні.

Викорінення казино з російським слідом - одне з пріоритетних завдань PlayCity. До запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина - це був один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. PlayCity автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою. PlayCity вже показує реальні зміни в галузі й задає чіткі правила гри - агентство анулювало ліцензію російському казино PIN-UP на роботу в Україні

- йдеться в повідомленні.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що директора онлайн-казино "Pin-Up", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, відправили під варту.

"На сьогодні окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, вже обрано запобіжний захід директору цієї компанії – це тримання під вартою, без альтернативи внесення застави", - сказала Сап'ян.

70 обшуків і 12 підозр: у Києві викрили масштабну мережу підпільних казино26.08.25, 11:30 • 2012 переглядiв

Павло Зінченко

