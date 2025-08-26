Понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up", було перераховано до держбюджету - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора забезпечив передачу до держбюджету понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up". Кошти перераховані АРМА та Мінфіном на виконання рішення суду.
Офіс Генерального прокурора забезпечив передачу до державного бюджету України арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up" у розмірі понад 2,6 мільярди гривень.
Офісом Генерального прокурора забезпечено передачу в державну власність, арештованих активів онлайн-казино "Pin-Up"
Зазначається, що в рамках спеціальної конфіскації Агентством з розшуку та менеджменту активів та Міністерством фінансів України до держбюджету було повернуто 2,6 мільярди гривень.
Сьогодні на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва в частині застосування спеціальної конфіскації до ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", який набрав законної сили, АРМА та Міністерством Фінансів України перераховано до держбюджету України 2,6 млрд грн в рамках спеціальної конфіскації
Також повідомляється, що прокурори Офісу Генпрокурора в суді довели вину директора цього казино. Вироком Шевченківського районного суду міста Києва його засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та застосовано спеціальну конфіскацію коштів очолюваного ним товариства.
Нагадаємо
Державне агентство України PlayCity, яке відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, анулювало ліцензію російському казино "Pin-Up" на роботу в Україні.
Викорінення казино з російським слідом - одне з пріоритетних завдань PlayCity. До запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина - це був один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. PlayCity автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою. PlayCity вже показує реальні зміни в галузі й задає чіткі правила гри - агентство анулювало ліцензію російському казино PIN-UP на роботу в Україні
Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що директора онлайн-казино "Pin-Up", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, відправили під варту.
"На сьогодні окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, вже обрано запобіжний захід директору цієї компанії – це тримання під вартою, без альтернативи внесення застави", - сказала Сап'ян.
