Російське казино PIN-UP позбавили ліцензії на діяльність в Україні

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
3 червня, 11:55 • 152105 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 138249 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 231617 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 122573 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 227408 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 139893 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 142618 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 128014 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 236565 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 170457 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.5м/с
72%
747мм
Популярнi новини

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

3 червня, 11:09 • 100264 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 115399 перегляди

Спецоперація "Павутина": Генштаб підтвердив втрату окупантами 41 літака

13:20 • 27602 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 24829 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 52260 перегляди
Публікації

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 53196 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 116618 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 152031 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 231558 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 202426 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 25584 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 116618 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 115656 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 118507 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 103728 перегляди
Актуальне

Facebook

The Guardian

Північний потік

YouTube

Х-47М2 «Кинджал»

Російське казино PIN-UP позбавили ліцензії на діяльність в Україні

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Державне агентство PlayCity, замість КРАІЛ, анулювало ліцензію казино PIN-UP. Раніше директора PIN-UP було заарештовано за підозрою у відмиванні російських грошей.

Російське казино PIN-UP позбавили ліцензії на діяльність в Україні

Державне агентство України PlayCity, яке відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, анулювало ліцензію російському казино PIN-UP на роботу в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передає УНН.

Викорінення казино з російським слідом - одне з пріоритетних завдань PlayCity. До запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина - це був один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. PlayCity автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою. PlayCity вже показує реальні зміни в галузі й задає чіткі правила гри - агентство анулювало ліцензію російському казино PIN-UP на роботу в Україні 

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Кабінет міністрів утворив Державне агентство України ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка була ліквідована Верховною Радою у грудні минулого року.

Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, відправили під варту.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Верховна Рада
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9