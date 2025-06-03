Російське казино PIN-UP позбавили ліцензії на діяльність в Україні
Київ • УНН
Державне агентство PlayCity, замість КРАІЛ, анулювало ліцензію казино PIN-UP. Раніше директора PIN-UP було заарештовано за підозрою у відмиванні російських грошей.
Державне агентство України PlayCity, яке відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, анулювало ліцензію російському казино PIN-UP на роботу в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України, передає УНН.
Викорінення казино з російським слідом - одне з пріоритетних завдань PlayCity. До запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина - це був один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. PlayCity автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою. PlayCity вже показує реальні зміни в галузі й задає чіткі правила гри - агентство анулювало ліцензію російському казино PIN-UP на роботу в Україні
Нагадаємо
Кабінет міністрів утворив Державне агентство України ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка була ліквідована Верховною Радою у грудні минулого року.
Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, відправили під варту.