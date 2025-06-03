Российское казино PIN-UP лишили лицензии на деятельность в Украине

Государственное агентство Украины PlayCity, отвечающее за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, аннулировало лицензию российскому казино PIN-UP на работу в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Искоренение казино с российским следом - одна из приоритетных задач PlayCity. До запуска государственного агентства решение о выдаче лицензий принимал человек - это был один из самых коррумпированных этапов в сфере азартных игр. PlayCity автоматизирует процесс, чтобы устранить человеческий фактор и сделать сферу прозрачной и контролируемой. PlayCity уже показывает реальные изменения в отрасли и задает четкие правила игры - агентство аннулировало лицензию российскому казино PIN-UP на работу в Украине - говорится в сообщении.

Напомним

Кабинет министров образовал Государственное агентство Украины ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая была ликвидирована Верховной Радой в декабре прошлого года.

Директора онлайн-казино "PIN-UP", которого подозревают в отмывании российских денег, отправили под стражу.