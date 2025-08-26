$41.430.15
Более 2,6 млрд грн, конфискованных у онлайн-казино "Pin-Up", были перечислены в госбюджет - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Офис Генпрокурора обеспечил передачу в госбюджет более 2,6 млрд грн, конфискованных у онлайн-казино "Pin-Up". Средства перечислены АРМА и Минфином во исполнение решения суда.

Более 2,6 млрд грн, конфискованных у онлайн-казино "Pin-Up", были перечислены в госбюджет - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора обеспечил передачу в государственный бюджет Украины арестованных активов онлайн-казино "Pin-Up" в размере более 2,6 миллиарда гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Офисом Генерального прокурора обеспечена передача в государственную собственность арестованных активов онлайн-казино "Pin-Up"

- говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в рамках специальной конфискации Агентством по розыску и менеджменту активов и Министерством финансов Украины в госбюджет было возвращено 2,6 миллиарда гривен.

Сегодня во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева в части применения специальной конфискации к ООО "Укр Гейм Технолоджи", которое вступило в законную силу, АРМА и Министерством Финансов Украины перечислено в госбюджет Украины 2,6 млрд грн в рамках специальной конфискации

- отмечается в сообщении.

Также сообщается, что прокуроры Офиса Генпрокурора в суде доказали вину директора этого казино. Приговором Шевченковского районного суда города Киева он приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и применена специальная конфискация средств возглавляемого им общества.

Напомним

Государственное агентство Украины PlayCity, которое отвечает за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, аннулировало лицензию российскому казино "Pin-Up" на работу в Украине.

Искоренение казино с российским следом - одна из приоритетных задач PlayCity. До запуска государственного агентства решение о выдаче лицензий принимал человек - это был один из самых коррумпированных этапов в сфере азартных игр. PlayCity автоматизирует процесс, чтобы устранить человеческий фактор и сделать сферу прозрачной и контролируемой. PlayCity уже показывает реальные изменения в отрасли и задает четкие правила игры - агентство аннулировало лицензию российскому казино PIN-UP на работу в Украине

- говорится в сообщении.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что директора онлайн-казино "Pin-Up", которое подозревают в отмывании российских денег, отправили под стражу.

"На сегодня кроме объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже избрана мера пресечения директору этой компании – это содержание под стражей, без альтернативы внесения залога", - сказала Сапьян.

Павел Зинченко

