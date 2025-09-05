$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 11264 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 19542 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 17602 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 31711 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 33712 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 49049 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41146 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41245 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41487 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31340 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Іnstagram-блогерку Русалочку XL оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Інстаграм-блогерка Русалочка XL отримала штраф 4,8 млн гривень за просування нелегального грального бізнесу. Вона вигадала історію про виграш, щоб рекламувати онлайн-казино.

Іnstagram-блогерку Русалочку XL оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор

Минулого місяця інстаграм-блогерка Русалочка XL розмістила у сторіс відео, де назвала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації" і поділилася історією нібито про особистий чималий виграш. Як з'ясувалося історія була вигаданою, а Державне агентство з питань азартних ігор PlayCity оштрафувало жінку за просування нелегального грального бізнесу, передає УНН.

Деталі

Instagram-блогерка Русалочка XL у серпні розмістила у Stories відео, де називала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації", розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино. Це класичний приклад маніпулятивної реклами із закликом грати. Під час перевірки ми з’ясували, що блогерка навіть не зареєстрована як гравець в онлайн-казино, яке рекламує. Тобто її "виграшна історія" була вигадана, а сам контент - створений для просування нелегального грального бізнесу

- йдеться у повідомленні.

За це Агентство "наклало штраф у розмірі ₴4,8 мільйона - 600 мінімальних зарплат".

Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував27.08.25, 19:10 • 88621 перегляд

Альона Уткіна

Суспільство
Фейкові новини