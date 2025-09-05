Іnstagram-блогерку Русалочку XL оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор

Минулого місяця інстаграм-блогерка Русалочка XL розмістила у сторіс відео, де назвала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації" і поділилася історією нібито про особистий чималий виграш. Як з'ясувалося історія була вигаданою, а Державне агентство з питань азартних ігор PlayCity оштрафувало жінку за просування нелегального грального бізнесу, передає УНН.

Деталі

Instagram-блогерка Русалочка XL у серпні розмістила у Stories відео, де називала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації", розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино. Це класичний приклад маніпулятивної реклами із закликом грати. Під час перевірки ми з’ясували, що блогерка навіть не зареєстрована як гравець в онлайн-казино, яке рекламує. Тобто її "виграшна історія" була вигадана, а сам контент - створений для просування нелегального грального бізнесу - йдеться у повідомленні.

За це Агентство "наклало штраф у розмірі ₴4,8 мільйона - 600 мінімальних зарплат".

