Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував

Державне агентство з питань азартних ігор PlayCity оштрафувало Instagram-блогера, який має 300 тисяч підписників, на 4,8 млн грн за систематичну рекламу онлайн-казино.

Юрист Євген Пронін пояснив кореспонденту УНН, чому регуляторські органи вдалися до цих дій саме зараз та чим зумовлена така велика сума штрафа.

Деталі

На мою думку, держава взялася за це саме зараз з двох причин. По перше, масштаби реклами нелегальних азартних ігор серед блогерів стали надто агресивними й масовими - аудиторія молоді фактично щодня бачила ці заклики. По-друге, є очевидний запит суспільства на наведення порядку: люди втомилися від безконтрольного засилля казино-контенту - пояснив Пронін.

Юрист підкреслив, що накладання великого штрафу у розмірі 4,8 мільйона гривень є цілком закономірною дією, зважаючи на те, що блогери не дотримуються умов реклами.

Ніхто з блогерів не дотримується умов реклами, тому тепер мають наслідки. Тому штраф у 4,8 мільйона гривень — це не випадковість, а логічний наслідок нового підходу. Це лише початок, і ми можемо очікувати посилення контролю - підкреслив Пронін.

Він додав, що для блогерів ці події мають стати сигналом, що легкі гроші від казино-реклами можуть обернутися величезними втратами.

Доповнення

Сім Instagram-акаунтів, включаючи популярну блогерку Сімбочку, заблоковано за незаконну рекламу азартних ігор. Це сталося через демонстрацію "легких виграшів" та розміщення посилань на казино, що порушує українське законодавство.

В Україні заблоковано понад 35 YouTube-каналів, пов'язаних з російською пропагандою, більшість з них під санкціями РНБО. Серед заблокованих – Діана Панченко, Олексій Арестович, російські пропагандисти.