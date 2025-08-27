Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Ексклюзив
15:38 • 2012 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 40529 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 34898 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 10885 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 33787 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 33767 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 39146 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 88869 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 87886 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109747 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.6м/с
52%
752мм
Популярнi новини
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 69084 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 68424 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 33435 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 32065 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 21161 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 3708 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 4198 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 40479 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 68563 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 88846 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Федір Веніславський
Юлія Свириденко
Петер Сіярто
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Румунія
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 1268 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 21280 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 32181 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 33558 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 69199 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
Нафта
Мі-8
SpaceX Starship
Financial Times

Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Популярного Instagram-блогера з 300 тисячами підписників оштрафували на 4,8 млн грн за систематичну рекламу онлайн-казино. Юрист Євген Пронін пояснив, що це логічний наслідок нового підходу держави до контролю за рекламою азартних ігор.

Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував

Державне агентство з питань азартних ігор PlayCity оштрафувало Instagram-блогера, який має 300 тисяч підписників, на 4,8 млн грн за систематичну рекламу онлайн-казино.

Юрист Євген Пронін пояснив кореспонденту УНН, чому регуляторські органи вдалися до цих дій саме зараз та чим зумовлена така велика сума штрафа.

Деталі

На мою думку, держава взялася за це саме зараз з двох причин. По перше, масштаби реклами нелегальних азартних ігор серед блогерів стали надто агресивними й масовими - аудиторія молоді фактично щодня бачила ці заклики. По-друге, є очевидний запит суспільства на наведення порядку: люди втомилися від безконтрольного засилля казино-контенту

- пояснив Пронін.

Юрист підкреслив, що накладання великого штрафу у розмірі 4,8 мільйона гривень є цілком закономірною дією, зважаючи на те, що блогери не дотримуються умов реклами.

Ніхто з блогерів не дотримується умов реклами, тому тепер мають наслідки. Тому штраф у 4,8 мільйона гривень — це не випадковість, а логічний наслідок нового підходу. Це лише початок, і ми можемо очікувати посилення контролю

- підкреслив Пронін. 

Він додав, що для блогерів ці події мають стати сигналом, що легкі гроші від казино-реклами можуть обернутися величезними втратами.

Доповнення

Сім Instagram-акаунтів, включаючи популярну блогерку Сімбочку, заблоковано за незаконну рекламу азартних ігор. Це сталося через демонстрацію "легких виграшів" та розміщення посилань на казино, що порушує українське законодавство.

В Україні заблоковано понад 35 YouTube-каналів, пов'язаних з російською пропагандою, більшість з них під санкціями РНБО. Серед заблокованих – Діана Панченко, Олексій Арестович, російські пропагандисти.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Рада національної безпеки і оборони України
Україна