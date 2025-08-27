Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Эксклюзив
15:38 • 3846 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 45513 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 37566 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 13368 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 36067 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 35021 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 39797 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 91334 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 91206 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109805 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.6м/с
52%
752мм
Популярные новости
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 71882 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 36339 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 35067 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 24145 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 8144 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 8730 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 9256 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 45513 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 91334 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 95659 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Федор Вениславский
Юлия Свириденко
Петер Сийярто
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраскойPhoto15:52 • 4240 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 24952 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 35855 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 37124 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 72616 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нефть
Ми-8
SpaceX Starship
Financial Times

Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Популярного Instagram-блогера с 300 тысячами подписчиков оштрафовали на 4,8 млн грн за систематическую рекламу онлайн-казино. Юрист Евгений Пронин объяснил, что это логическое следствие нового подхода государства к контролю за рекламой азартных игр.

Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал

Государственное агентство по вопросам азартных игр PlayCity оштрафовало Instagram-блогера, имеющего 300 тысяч подписчиков, на 4,8 млн грн за систематическую рекламу онлайн-казино.

Юрист Евгений Пронин объяснил корреспонденту УНН, почему регуляторные органы пошли на эти действия именно сейчас и чем обусловлена такая большая сумма штрафа.

Детали

По моему мнению, государство взялось за это именно сейчас по двум причинам. Во-первых, масштабы рекламы нелегальных азартных игр среди блогеров стали слишком агрессивными и массовыми - аудитория молодежи фактически ежедневно видела эти призывы. Во-вторых, есть очевидный запрос общества на наведение порядка: люди устали от бесконтрольного засилья казино-контента

- объяснил Пронин.

Юрист подчеркнул, что наложение крупного штрафа в размере 4,8 миллиона гривен является вполне закономерным действием, учитывая то, что блогеры не соблюдают условия рекламы.

Никто из блогеров не соблюдает условия рекламы, поэтому теперь имеют последствия. Поэтому штраф в 4,8 миллиона гривен — это не случайность, а логическое следствие нового подхода. Это только начало, и мы можем ожидать усиления контроля

- подчеркнул Пронин. 

Он добавил, что для блогеров эти события должны стать сигналом, что легкие деньги от казино-рекламы могут обернуться огромными потерями.

Дополнение

Семь Instagram-аккаунтов, включая популярную блогершу Симбочку, заблокированы за незаконную рекламу азартных игр. Это произошло из-за демонстрации "легких выигрышей" и размещения ссылок на казино, что нарушает украинское законодательство.

В Украине заблокировано более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой, большинство из них под санкциями СНБО. Среди заблокированных – Диана Панченко, Алексей Арестович, российские пропагандисты.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина