Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал

Государственное агентство по вопросам азартных игр PlayCity оштрафовало Instagram-блогера, имеющего 300 тысяч подписчиков, на 4,8 млн грн за систематическую рекламу онлайн-казино.

Юрист Евгений Пронин объяснил корреспонденту УНН, почему регуляторные органы пошли на эти действия именно сейчас и чем обусловлена такая большая сумма штрафа.

Детали

По моему мнению, государство взялось за это именно сейчас по двум причинам. Во-первых, масштабы рекламы нелегальных азартных игр среди блогеров стали слишком агрессивными и массовыми - аудитория молодежи фактически ежедневно видела эти призывы. Во-вторых, есть очевидный запрос общества на наведение порядка: люди устали от бесконтрольного засилья казино-контента - объяснил Пронин.

Юрист подчеркнул, что наложение крупного штрафа в размере 4,8 миллиона гривен является вполне закономерным действием, учитывая то, что блогеры не соблюдают условия рекламы.

Никто из блогеров не соблюдает условия рекламы, поэтому теперь имеют последствия. Поэтому штраф в 4,8 миллиона гривен — это не случайность, а логическое следствие нового подхода. Это только начало, и мы можем ожидать усиления контроля - подчеркнул Пронин.

Он добавил, что для блогеров эти события должны стать сигналом, что легкие деньги от казино-рекламы могут обернуться огромными потерями.

Дополнение

Семь Instagram-аккаунтов, включая популярную блогершу Симбочку, заблокированы за незаконную рекламу азартных игр. Это произошло из-за демонстрации "легких выигрышей" и размещения ссылок на казино, что нарушает украинское законодательство.

В Украине заблокировано более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой, большинство из них под санкциями СНБО. Среди заблокированных – Диана Панченко, Алексей Арестович, российские пропагандисты.