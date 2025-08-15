В Україні заблоковано понад 35 YouTube-каналів, пов'язаних з російською пропагандою

Санкції РНБО України застосовано щодо більшості з них. Перелік заблокованих каналів повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Упродовж останнього часу на території України YouTube було заблоковано понад 35 каналів осіб, що поширюють співзвучні російській пропаганді наративи. - повідомив ЦПД.

У списку заблокованих каналів, зокрема, фігурують наступні медійники, блогери та політики:

ексведуча підсанкційного телеканалу NewsOne Діана Панченко (2 канали);

ексведучий підсанкційного телеканалу NewsOne Олександр Шелест (2 канали);

блогер Олексій Арестович (2 канали);

політолог Вадим Карасьов;

колишній нардеп, блогер Ігор Мосійчук;

колишній нардеп Геннадій Балашов (2 канали);

оголошений у розшук фігурант кримінального провадження Артем Дмитрук;

блогер Ростислав Шапошніков (3 канали);

політолог Костянтин Бондаренко;

блогер Дмитро Василець (2 канали);

фігурант кримінальних проваджень Павло Оніщенко;

телеведуча Лана Шевчук;

телеведучий Макс Назаров (Назар Діордіца);

блогер Андрій Серебрянський, відомий як Андрій Луганський (6 каналів);

російський журналіст, депутат держдуми рф Анатолій Вассерман;

російська журналістка Юлія Латиніна;

російська телеведуча Анастасія Кашеварова (2 канали);

російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін;

російський телеведучий Руслан Осташко (2 канали);

російський блогер Микола Стариков (2 канали) та інші.

Нагадаємо

На початку липня УНН передавав, що Президент України Володимир Зеленський активував рішення РНБО про санкції проти 403 фізичних та 188 юридичних осіб. Це синхронізує українські обмеження з 9-14 пакетами санкцій ЄС.