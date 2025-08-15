В Україні заблоковано понад 35 YouTube-каналів, пов'язаних з російською пропагандою

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 62437 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 60015 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 96245 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 58909 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 98446 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 46045 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 75804 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 103310 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59681 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 223717 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.7м/с
48%
755мм
Популярнi новини
Китай застеріг західні компанії від накопичення рідкісноземельних металів15 серпня, 08:38 • 12000 перегляди
Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg15 серпня, 09:30 • 9454 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 86940 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 22317 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto13:34 • 16385 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 96151 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 87584 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 98361 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 128227 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 223681 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Андрій Смирнов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 91100 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 174243 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 121857 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 137696 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 185411 перегляди
Актуальне
Гривня
Поїзд
Безпілотний літальний апарат
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Друга світова війна

В Україні заблоковано понад 35 YouTube-каналів, пов'язаних з російською пропагандою

Київ • УНН

 • 586 перегляди

В Україні заблоковано понад 35 YouTube-каналів, пов'язаних з російською пропагандою, більшість з них під санкціями РНБО. Серед заблокованих – Діана Панченко, Олексій Арестович, російські пропагандисти.

В Україні заблоковано понад 35 YouTube-каналів, пов'язаних з російською пропагандою

Санкції РНБО України застосовано щодо більшості з них. Перелік заблокованих каналів повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Упродовж останнього часу на території України YouTube було заблоковано понад 35 каналів осіб, що поширюють співзвучні російській пропаганді наративи.

- повідомив ЦПД.

У списку заблокованих каналів, зокрема, фігурують наступні медійники, блогери та політики:

  • ексведуча підсанкційного телеканалу NewsOne Діана Панченко (2 канали);
    • ексведучий підсанкційного телеканалу NewsOne Олександр Шелест (2 канали);
      • блогер Олексій Арестович (2 канали);
        • політолог Вадим Карасьов;
          • колишній нардеп, блогер Ігор Мосійчук;
            • колишній нардеп Геннадій Балашов (2 канали);
              • оголошений у розшук фігурант кримінального провадження Артем Дмитрук;
                • блогер Ростислав Шапошніков (3 канали);
                  • політолог Костянтин Бондаренко;
                    • блогер Дмитро Василець (2 канали);
                      • фігурант кримінальних проваджень Павло Оніщенко;
                        • телеведуча Лана Шевчук;
                          • телеведучий Макс Назаров (Назар Діордіца);
                            • блогер Андрій Серебрянський, відомий як Андрій Луганський (6 каналів);
                              • російський журналіст, депутат держдуми рф Анатолій Вассерман;
                                • російська журналістка Юлія Латиніна;
                                  • російська телеведуча Анастасія Кашеварова (2 канали);
                                    • російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін;
                                      • російський телеведучий Руслан Осташко (2 канали);
                                        • російський блогер Микола Стариков (2 канали) та інші.

                                          Нагадаємо

                                          На початку липня УНН передавав, що Президент України Володимир Зеленський активував рішення РНБО про санкції проти 403 фізичних та 188 юридичних осіб. Це синхронізує українські обмеження з 9-14 пакетами санкцій ЄС.

                                          Ігор Тележніков

                                          ПолітикаКримінал та НП
                                          Рада національної безпеки і оборони України
                                          Європейський Союз
                                          Володимир Зеленський
                                          Україна
                                          YouTube