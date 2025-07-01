Зеленський затвердив нові рішення РНБО про синхронізацію санкцій з ЄС

Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові рішення РНБО щодо синхронізації українських санкцій із відповідними рішеннями ЄС, повідомили 1 липня в Офісі Президента, пише УНН.

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"Президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази", - повідомили в ОП.

Це, як вказано, стало кроком до подальшої синхронізації українських санкцій із рішеннями ЄС, а також першим етапом реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників "Групи семи" на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів".

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"Загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС", - повідомили в Офісі.

Також зазначається, що синхронізовано рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в білорусі, та рішення, ухвалені ЄС у 2011 та 2020-2025 роках щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран, і військової підтримки росії у війні проти України.

"Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях", - наголосили в ОП.

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