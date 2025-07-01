Зеленский утвердил новые решения СНБО о синхронизации санкций с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые решения СНБО по синхронизации украинских санкций с соответствующими решениями ЕС, сообщили 1 июля в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций и подписал соответствующие указы", - сообщили в ОП.

Это, как указано, стало шагом к дальнейшей синхронизации украинских санкций с решениями ЕС, а также первым этапом реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников "Группы семи" на Российскую Федерацию и связанных с ней субъектов".

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"В общей сложности под санкции попали 403 физических лица и 188 юридических. Таким образом Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС", - сообщили в Офисе.

Также отмечается, что синхронизировано решение, касающееся лиц, причастных к нарушению прав человека в беларуси, и решения, принятые ЕС в 2011 и 2020-2025 годах в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Исламской Республике Иран, и военной поддержки россии в войне против Украины.

"Наше государство продолжает подготовку последующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отображения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях", - отметили в ОП.

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