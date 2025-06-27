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Зеленский утвердил синхронизацию санкций Украины и партнеров против рф: что предусматривается

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который активирует решение СНБО о синхронизации санкций против рф. Цель – усиление давления на агрессора и ограничение его военно-промышленного потенциала.

Зеленский утвердил синхронизацию санкций Украины и партнеров против рф: что предусматривается

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и партнеров против рф, говорится в указе №422/2025 от 27 июня, пишет УНН.

Детали

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников Группы семи на Российскую Федерацию и связанные с ней субъекты" (прилагается)", - говорится в тексте указа.

Как указано в решении СНБО, оно направлено на "достижение максимально жестких последствий для российской федерации за развязанную против Украины преступную и неспровоцированную войну, дальнейшего ощутимого ограничения военно-промышленного потенциала государства-агрессора".

Кабмину и СБУ совместно с НБУ поручено "обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер (санкций), утвержденных международными партнерами".

"Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО Украины не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств", - отмечается в решении.

Кабмину, СБУ, СВР и Офису Генпрокурора также поручено "обеспечить синхронизацию с ЕС, США и другими государствами ограничительных мер (санкций), примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Все санкции против рф должны "работать на 100%": Зеленский сообщил о решении СНБО для активизации дипломатии27.06.25, 12:32 • 728 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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