Зеленский утвердил синхронизацию санкций Украины и партнеров против рф: что предусматривается

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и партнеров против рф, говорится в указе №422/2025 от 27 июня, пишет УНН.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников Группы семи на Российскую Федерацию и связанные с ней субъекты" (прилагается)", - говорится в тексте указа.

Как указано в решении СНБО, оно направлено на "достижение максимально жестких последствий для российской федерации за развязанную против Украины преступную и неспровоцированную войну, дальнейшего ощутимого ограничения военно-промышленного потенциала государства-агрессора".

Кабмину и СБУ совместно с НБУ поручено "обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер (санкций), утвержденных международными партнерами".

"Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО Украины не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств", - отмечается в решении.

Кабмину, СБУ, СВР и Офису Генпрокурора также поручено "обеспечить синхронизацию с ЕС, США и другими государствами ограничительных мер (санкций), примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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