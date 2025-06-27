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Все санкции против рф должны "работать на 100%": Зеленский сообщил о решении СНБО для активизации дипломатии

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО решением устанавливает задачи для государственных институтов, на фоне необходимости синхронизировать санкции Украины и партнеров против РФ.

Все санкции против рф должны "работать на 100%": Зеленский сообщил о решении СНБО для активизации дипломатии

Санкции Украины и партнеров против рф необходимо синхронизировать, и СНБО сегодня своим решением ставит задачи для государственных институтов и поручает активизировать дипломатическое направление, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Максимально мобилизуем санкционное давление на россию ради завершения войны и реального мира", - указал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость "имплементировать санкционные пакеты партнеров в нашей юрисдикции, а также реализовать украинские санкционные решения в ключевых мировых юрисдикциях". "Синхронизация санкций должна быть обеспечена", - подчеркнул Президент.

Сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины устанавливает четкую задачу для всех государственных институтов Украины и поручает активизировать все наше дипломатическое направление

- написал Зеленский.

Как указал Президент Украины, "россия должна ощущать реально болезненные последствия того, что блокирует все дипломатические усилия и мирные предложения и затягивает войну". "Санкции ЕС, санкции других участников "Группы семи", санкции других стран, связи с которыми ощутимы для россии, - все это должно работать на сто процентов", - подчеркнул он.

"Месяц давления на агрессора": Сибига назвал ближайшие задачи для украинской дипломатии21.06.25, 21:39 • 3518 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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