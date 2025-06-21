"Месяц давления на агрессора": Сибига назвал ближайшие задачи для украинской дипломатии

Президент Владимир Зеленский поставил четкие задачи для украинской дипломатии относительно месяца давления на рф, максимального увеличения цены войны для агрессора и ограничения способности россии производить средства террора. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

"Перед нами - важный месяц. Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного задействования дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является ограничение способности россии производить средства террора. По его словам, дипломатическая система мобилизует все усилия в преддверии важных мероприятий, в частности саммитов ЕС и НАТО на следующей неделе.

Следующий месяц должен стать месяцем давления на россию. Санкционного давления. Принятия новых санкционных пактов - как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все - они должны понести разрушительные экономические удары - подчеркнул Сибига.

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Он уточнил, что речь идет прежде всего о снижении потолка цены на нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений и доступа россии к компонентам для оружия.

"Ожидаем от наших партнеров решительности. Особенно от Соединенных Штатов Америки. Все эти действия должны быть скоординированы. Имеем ЕС и его государства-члены, Великобританию, США, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Это крупнейшие экономики мира и страны, санкции которых наиболее чувствительны и болезненны для россии. Они могут иметь разрушительный характер для экономики россии", - резюмировал Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящие кадровые изменения, в частности в дипломатическом корпусе, с целью усиления потенциала страны в отношениях с международными партнерами и внутренней устойчивости. Подробные выводы относительно этих трансформаций будут сделаны в течение месяца, включая совещание со всеми украинскими послами.

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