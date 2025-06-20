Сибига: путин презирает мирные усилия США и мира, он - убийца украинцев и собственного народа

Заявления российского диктатора владимира путина, прозвучавшие в пятницу, 20 июня, демонстрируют полное пренебрежение мирными усилиями США по прекращению войны. Об этом написал в соцсети „Х“ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Как отметил Сибига, в то время, когда США и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, российский диктатор и военный преступник обсуждает планы захвата большего количества украинской территории и убийства еще большего количества украинцев. Также глава МИД отреагировал и на слова Путина, что „там, где ступила нога русского солдата – там русская земля“.

На самом деле, куда бы ни ступил русский солдат, он приносит с собой лишь смерть, разрушение и опустошение. Путину безразличны русские солдаты или их ноги, разорванные украинскими дронами. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион русских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног — отметил Сибига.

Он добавил: пока Путин занят тем, что отправляет войска в чужие страны, он экономически ставит на колени собственных граждан в собственном государстве. А его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления.

Единственный способ заставить Россию к миру – это лишить ее ощущения безнаказанности. Увеличить поддержку обороны Украины и нанести сильный удар по российской экономике разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Вернуть Москву в чувство — написал Сибига.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что Москва не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании „реалий на земле“. Это означает, что Украина должна смириться с оккупацией и аннексией своих территорий, а также отказаться от вступления в НАТО.