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В кремле ожидают новый раунд мирных переговоров "достаточно быстро"

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Пресс-секретарь кремля заявил, что новый раунд переговоров по поводу войны рф против Украины может состояться в ближайшее время. россия также открыта к контактам с Европой.

В кремле ожидают новый раунд мирных переговоров "достаточно быстро"

Новый раунд мирных переговоров по поводу войны рф против Украины может состояться достаточно быстро. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют российские СМИ, пишет УНН.

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"Мы исходим из того, что он состоится достаточно быстро, уже в обозримой перспективе. Именно об этом шла речь с нашими американскими переговорщиками, и поэтому мы надеемся, что действительно уже в обозримой перспективе будет продолжение", — сказал песков, отвечая на вопрос, когда могут состояться переговоры.

В то же время, по данным российских СМИ, песков заявил, что пока нет предметного разговора о двусторонних контактах между россией и Европой до ее присоединения к переговорам по Украине, но россия открыта к ним.

Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер13.11.26, 01:44 • 19709 просмотров

Напомним

Посланник США Стив Уиткофф указал после встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Дублине 12 ноября, состоявшейся после визита в кремль, что в их с Джаредом Кушнером, еще одним посланником США, графике уже запланирована следующая встреча, "и мы все будем очень усердно работать для достижения этой цели".

Президент Украины Владимир Зеленский, который в четверг встретился в Дублине примерно с 50 лидерами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, предупредил, что россия стремится изменить архитектуру безопасности Европы, и настаивал на том, что европейские правительства должны иметь право голоса на переговорах после двух дней переговоров между россией, Украиной и США в Абу-Даби, которые в значительной степени оставили ЕС за рамками.

Посланники Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, обсудили этот вопрос с главой кремля владимиром путиным в москве.

На этой неделе Зеленский призвал ЕС поторопиться и выбрать кого-нибудь — кого угодно — для представления его интересов. "Я думаю, что в ноябре, а не позже, нам нужно принять решение о том, кто будет представлять Европу на переговорах", — сказал он.

Юлия Шрамко

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