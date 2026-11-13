Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення війни - Віткофф

Переговори в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні були "позитивними" - зокрема, сторонам вдалося домовитися про найбільший обмін полоненими. Про це після зустрічі у Дубліні з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф, інформує УНН.

За його словами, він із колегою Джаредом Кушнером прибули до столиці Ірландії за прямим дорученням Дональда Трампа.

Найголовніше те, що президент Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення цієї війни. Саме такі інструкції ми з Джаредом отримали. Саме тому ми прилетіли сюди сьогодні ввечері, щоб особисто зустрітися з Президентом і доповісти безпосередньо про позитивні результати, яких, як ми вважаємо, нам вдалося досягти