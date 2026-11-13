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The Guardian

Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення війни - Віткофф

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Стів Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні позитивними. Сторони домовилися про найбільший обмін полоненими.

Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення війни - Віткофф

Переговори в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні були "позитивними" - зокрема, сторонам вдалося домовитися про найбільший обмін полоненими. Про це після зустрічі у Дубліні з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф, інформує УНН.

Деталі

За його словами, він із колегою Джаредом Кушнером прибули до столиці Ірландії за прямим дорученням Дональда Трампа.

Найголовніше те, що президент Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення цієї війни. Саме такі інструкції ми з Джаредом отримали. Саме тому ми прилетіли сюди сьогодні ввечері, щоб особисто зустрітися з Президентом і доповісти безпосередньо про позитивні результати, яких, як ми вважаємо, нам вдалося досягти

- сказав Віткофф.

Він додав, що в їхньому з Кушнером графіку вже запланована наступна зустріч, "і ми всі дуже наполегливо працюватимемо для досягнення цієї мети".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін погодився на участь Європи у переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це після зустрічі у Дубліні з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив спецпредставник президента США Джаред Кушнер.

путіна схвилював Зеленський та його "привіти" Трампу - про що російський диктатор говорив із Віткоффом та Кушнером12.11.26, 19:11 • 3482 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Ірландія
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Європа
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Україна