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Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф

Киев • УНН

 • 18579 просмотра

Стив Виткофф назвал переговоры в Абу-Даби о завершении войны в Украине позитивными. Стороны договорились о крупнейшем обмене пленными.

Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф

Переговоры в Абу-Даби по завершению войны в Украине были "позитивными" — в частности, сторонам удалось договориться о крупнейшем обмене пленными. Об этом после встречи в Дублине с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, информирует УНН.

Детали

По его словам, он вместе с коллегой Джаредом Кушнером прибыли в столицу Ирландии по прямому поручению Дональда Трампа.

Самое главное заключается в том, что президент Трамп преисполнен решимости возглавить усилия по завершению этой войны. Именно такие инструкции мы получили с Джаредом. Именно поэтому мы прилетели сюда сегодня вечером, чтобы лично встретиться с Президентом и напрямую доложить о позитивных результатах, которых, как мы считаем, нам удалось достичь

— сказал Уиткофф.

Он добавил, что в их с Кушнером графике уже запланирована следующая встреча, "и мы все будем очень усердно работать для достижения этой цели".

Напомним

российский диктатор владимир путин согласился на участие Европы в переговорах по завершению войны в Украине. Об этом после встречи в Дублине с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер.

Путина взволновал Зеленский и его "приветы" Трампу — о чём российский диктатор говорил с Уиткоффом и Кушнером12.11.26, 19:11 • 4706 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Республика Ирландия
Абу-Даби
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина