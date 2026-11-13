Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф
Киев • УНН
Стив Виткофф назвал переговоры в Абу-Даби о завершении войны в Украине позитивными. Стороны договорились о крупнейшем обмене пленными.
Переговоры в Абу-Даби по завершению войны в Украине были "позитивными" — в частности, сторонам удалось договориться о крупнейшем обмене пленными. Об этом после встречи в Дублине с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, информирует УНН.
Детали
По его словам, он вместе с коллегой Джаредом Кушнером прибыли в столицу Ирландии по прямому поручению Дональда Трампа.
Самое главное заключается в том, что президент Трамп преисполнен решимости возглавить усилия по завершению этой войны. Именно такие инструкции мы получили с Джаредом. Именно поэтому мы прилетели сюда сегодня вечером, чтобы лично встретиться с Президентом и напрямую доложить о позитивных результатах, которых, как мы считаем, нам удалось достичь
Он добавил, что в их с Кушнером графике уже запланирована следующая встреча, "и мы все будем очень усердно работать для достижения этой цели".
Напомним
российский диктатор владимир путин согласился на участие Европы в переговорах по завершению войны в Украине. Об этом после встречи в Дублине с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер.
Путина взволновал Зеленский и его "приветы" Трампу — о чём российский диктатор говорил с Уиткоффом и Кушнером12.11.26, 19:11 • 4706 просмотров