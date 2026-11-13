путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер

російський диктатор володимир путін погодився на участь Європи у переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це після зустрічі у Дубліні з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив спецпредставник президента США Джаред Кушнер, інформує УНН.

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За його словами, протягом останніх кількох місяців американська сторона дуже тісно співпрацювала з європейцями.

Ми не можемо укласти угоду без участі європейців за переговорним столом. Ми говорили президенту путіну, що вважаємо це дуже важливим. І Президент Зеленський був дуже рішучим прихильником цього, і він говорив про це з самого початку. І я думаю, що нам вдалося досягти цього із президентом путіним, і він готовий спробувати - сказав Кушнер.

Він додав, що як з російського, так і з європейського боку лунає чимало публічних заяв. При цьому він сподівається, що під час безпосередніх зустрічей сторони зможуть обговорити всі питання - у більш спокійній атмосфері, детально розглядаючи кожну проблему.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні повідомив, що Європейський Союз стане повноправним учасником переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

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