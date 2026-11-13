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путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Джаред Кушнер заявил, что Путин согласился привлечь Европу к переговорам о завершении войны в Украине. В течение последних нескольких месяцев американская сторона очень тесно сотрудничала с европейцами.

путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер

российский диктатор владимир путин согласился на участие Европы в переговорах по завершению войны в Украине. Об этом после встречи в Дублине с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер, информирует УНН.

Детали

По его словам, в течение последних нескольких месяцев американская сторона очень тесно сотрудничала с европейцами.

Мы не можем заключить соглашение без участия европейцев за столом переговоров. Мы говорили президенту путину, что считаем это очень важным. И Президент Зеленский был очень решительным сторонником этого, и он говорил об этом с самого начала. И я думаю, что нам удалось достичь этого с президентом путиным, и он готов попробовать

- сказал Кушнер.

Он добавил, что как с российской, так и с европейской стороны звучит немало публичных заявлений. При этом он надеется, что во время непосредственных встреч стороны смогут обсудить все вопросы — в более спокойной атмосфере, детально рассматривая каждую проблему.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине сообщил, что Европейский Союз станет полноправным участником переговорного процесса по завершению войны в Украине.

Путина взволновал Зеленский и его "приветы" Трампу — о чём российский диктатор говорил с Уиткоффом и Кушнером12.11.26, 19:11 • 3162 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина