ЄС братиме безпосередню участь у переговорах щодо війни в Україні - Зеленський

Європейський Союз стане повноправним учасником переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. Про це за підсумками зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

"Американська сторона ... досягла прогресу щодо європейців. Важливо, що наступного разу, на наступній зустрічі Європа буде присутня як учасник переговорів - не деінде не окремо, вони матимуть право голосу. Це важливо для нас, тому що війна відбувається в Європі. Ми будемо членом ЄС у майбутньому, тому це дуже важливо з огляду на гарантії безпеки для нас та для Європи", - сказав глава держави.

За його словами, важливим досягненням зустрічей в Абу-Дабі стало розблокування тристороннього переговорного формату, що відкриває можливість для наступних зустрічей.

Це дає надію, що ми закінчимо цю війну, що після цієї зустрічі будуть наступні зустрічі, які дадуть результат і наблизять нас до миру. Другий, а, можливо, перший результат, дуже важливий, і американська команда це підтвердила після зустрічі з путіним - ми матимемо найбільший обмін військовополоненими, і ці хлопці, наші солдати повернуться додому - додав Зеленський.

Нагадаємо

Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з володимиром путіним у москві.

Йшлося не лише про гарантії безпеки, а й про ширші формати за участі європейців - Зеленський про доповідь з Абу-Дабі