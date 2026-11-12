Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським у Дубліні

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Представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися із Президентом США Володимиром Зеленським у Дубліні, передає УНН із посиланням на Sky News.

За даними ЗМІ, Кушнер, Віткофф та Зеленський зібралися за столом, щоб обговорити результати попередніх російсько-американських переговорів у москві.

Очікується, що після зустрічі посланці та Зеленський зроблять заяви, проте офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Лідери Британії, Франції та Німеччини приєднаються до переговорів Зеленського та представників США - ЗМІ

Контекст

10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори представників України, США та росії, присвячені пошуку шляхів завершення війни. Сторони обговорювали питання безпеки, гуманітарні ініціативи та можливі подальші кроки до мирного врегулювання. Водночас суттєвого прориву щодо основних розбіжностей досягти не вдалося.

12 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з володимиром путіним у москві. Після зустрічі американські представники вирушили до Дубліна, де заплановані їхні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що Віткофф і Кушнер поінформують українського лідера про результати розмови в Кремлі та обговорять подальші перспективи мирного процесу.