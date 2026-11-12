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Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине

Киев • УНН

 • 2350 просмотра

Представители США обсудили с Зеленским результаты переговоров с россией в москве. После встречи ожидаются заявления.

Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине
Фото: Reuters

Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Президентом США Владимиром Зеленским в Дублине, передает УНН со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, Кушнер, Уиткофф и Зеленский собрались за столом, чтобы обсудить результаты предыдущих российско-американских переговоров в москве.

Ожидается, что после встречи посланники и Зеленский сделают заявления, однако официального подтверждения этому пока нет.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии присоединятся к переговорам Зеленского и представителей США — СМИ12.11.26, 21:14 • 3900 просмотров

Контекст

10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Украины, США и россии, посвященные поиску путей завершения войны. Стороны обсуждали вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные дальнейшие шаги к мирному урегулированию. Вместе с тем существенного прорыва по основным разногласиям достичь не удалось. 

12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с владимиром путиным в москве. После встречи американские представители отправились в Дублин, где запланированы их переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер проинформируют украинского лидера о результатах разговора в Кремле и обсудят дальнейшие перспективы мирного процесса. 

Антонина Туманова

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