Фото иллюстративное

Представители европейских стран — в частности Германии, Франции и Великобритании — примут участие в переговорах, запланированных на вечер четверга в Дублине. В них также примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на европейский дипломатический источник, передает УНН.

По словам источника, эти три государства (а возможно, и другие) будут представлены советниками или дипломатами.

Представители президента США Дональда Трампа прибывают в Дублин из москвы, где их принял президент россии владимир путин, который, впрочем, вновь занял непреклонную позицию.

Путина взволновал Зеленский и его "приветы" Трампу — о чём российский диктатор говорил с Уиткоффом и Кушнером

Дополнение

Кушнер и Уиткофф должны были встретиться с главой кремля владимиром путиным 12 ноября. Затем они планировали отправиться в Дублин, где должны встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встречи состоятся после трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

По итогам переговоров в Абу-Даби представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что есть "хороший импульс", чтобы достичь соглашения до Нового года. А глава российской делегации владимир мединский заявил, что стороны "приблизились к миру".

Посланники хотят "попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, поскольку мы видим там некоторые открытия и возможности", — сказал Кушнер журналистам в среду, 11 ноября, о чем сообщает Bloomberg. Территориальные вопросы остаются самой сложной частью переговоров, хотя стороны договорились о существенном обмене пленными, сказал он.

Посланники отправятся в Дублин, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, "чтобы поговорить с ним и глубже обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня (11 ноября) здесь предложили", сказал Кушнер.