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Глава делегації рф заявив, що москва та Київ "наближаються до миру"

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Голова делегації рф володимир мединський висловив обережний оптимізм щодо угоди про припинення війни. Він назвав результат залежним від України, США та Європи.

Глава делегації рф заявив, що москва та Київ "наближаються до миру"
Фото: Rula Rouhana/Reuters

володимир мединський, голова російської делегації на мирних переговорах за участі США та України в Абу-Дабі, знову висловив обережний оптимізм щодо можливості досягнення угоди про припинення війни, передає УНН із посиланням на The Guardian.

В інтерв’ю росЗМІ на запитання, чи стали сторони ближчими до встановлення миру, він відповів: "Гадаю, що так. Багато залежить від України, позиції Сполучених Штатів, а також від того, чи схаменеться Європа. У будь-якому разі, усі поставлені нами цілі будуть досягнуті".

Умєров назвав головний результат переговорів в Абу-Дабі і додав, що попереду "багато складної роботи"11.11.26, 15:20 • 2354 перегляди

Доповнення

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.

Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.

Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Рустем Умєров
The Guardian
Абу-Дабі
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна