Глава делегации рф заявил, что москва и Киев «приближаются к миру»

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Владимир Мединский, глава российской делегации на мирных переговорах с участием США и Украины в Абу-Даби, вновь выразил осторожный оптимизм относительно возможности достижения соглашения о прекращении войны, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В интервью российским СМИ на вопрос, стали ли стороны ближе к установлению мира, он ответил: "Думаю, что да. Многое зависит от Украины, позиции Соединенных Штатов, а также от того, одумается ли Европа. В любом случае все поставленные нами цели будут достигнуты".

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Дополнение

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные мирные переговоры с участием Украины, США и рф. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. А сегодня, 11 ноября, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Черном море, энергетику и другие военные вопросы.

Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет в качестве ключевых приоритетов прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.