Українська делегація з США після переговорів з рф в Абу-Дабі зустрілися з європейцями - ЗМІ
Київ • УНН
Українська делегація після двогодинних переговорів із росією розпочала зустрічі з європейськими представниками та посланцями США.
Нові переговори України з європейцями та американцями розпочалися в Абу-Дабі після переговорів з росією. Про це УНН пише з посиланням на Le Monde.
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"Українська делегація розпочала переговори з європейськими представниками та американськими посланцями в Абу-Дабі в середу, 11 листопада, після завершення переговорів з росією, що відбулися за посередництва Сполучених Штатів", повідомило джерело в переговорній команді України агентству AFP.
"Тепер переговори розпочалися з європейцями, нами та Сполученими Штатами", – сказало джерело на умовах анонімності, додавши, що переговори з росією тривали "дві години".
У рф заявили про завершення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі11.11.26, 12:26 • 2096 переглядiв