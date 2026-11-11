Украинская делегация с США после переговоров с рф в Абу-Даби встретились с европейцами - СМИ
Киев • УНН
Украинская делегация после двухчасовых переговоров с Россией начала встречи с европейскими представителями и посланниками США.
Новые переговоры Украины с европейцами и американцами начались в Абу-Даби после переговоров с россией. Об этом УНН пишет со ссылкой на Le Monde.
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"Украинская делегация начала переговоры с европейскими представителями и американскими посланниками в Абу-Даби в среду, 11 ноября, после завершения переговоров с россией, которые проходили при посредничестве Соединённых Штатов", сообщил источник в переговорной команде Украины агентству AFP.
"Теперь переговоры начались с европейцами, нами и Соединёнными Штатами", — сказал источник на условиях анонимности, добавив, что переговоры с россией продолжались "два часа".
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