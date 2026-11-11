В рф заявили о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби

$45.500.0951.080.26
ukenru
10:42 • 2788 просмотра
РФ ударила по территории лицея в Киевской области, где в укрытии находился 171 ребенок
08:44 • 19927 просмотра
В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф
Эксклюзив
06:41 • 33120 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
06:35 • 19041 просмотра
Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливоPhoto
11 ноября, 04:28 • 22333 просмотра
Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский
10 ноября, 23:48 • 28719 просмотра
Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету
10 ноября, 22:46 • 24470 просмотра
"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский
10 ноября, 20:50 • 22986 просмотра
В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский
10 ноября, 19:15 • 43662 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto
10 ноября, 18:47 • 21294 просмотра
11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Дроны атаковали крупнейший нефтяной терминал России в Усть-Луге — СМИVideo11 ноября, 01:52 • 16903 просмотра
В ЕС стало меньше украинцев со статусом беженца: данные EurostatPhoto11 ноября, 02:23 • 19298 просмотра
В ДТЭК объяснили, почему свет пропадает сразу после включения11 ноября, 02:54 • 16974 просмотра
Британия создаёт военно-морской альянс десяти стран против рф — The Guardian11 ноября, 03:25 • 7854 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета06:59 • 14288 просмотра
публикации
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
06:41 • 33120 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 43662 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 36831 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 33725 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
10 ноября, 16:00 • 35927 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Рустем Умеров
Меган Маркл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета06:59 • 14314 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 22245 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 19753 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 20419 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления10 ноября, 16:28 • 20116 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Financial Times
Кх-59

В рф заявили о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 2142 просмотра

Переговоры россии, США и Украины в Абу-Даби завершились 11 ноября. Об этом сообщили российские СМИ.

В рф заявили о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби завершились, сообщили 11 ноября российские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Как указывают российские СМИ, переговоры россии, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября завершились.

Дополнение

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. О достижении окончательной договорённости пока не идёт речи. А сегодня, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Чёрном море, энергетику и другие военные вопросы.

Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет в качестве ключевых приоритетов прекращение боевых действий, надёжные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина