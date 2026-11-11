В рф заявили о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби
Киев • УНН
Переговоры россии, США и Украины в Абу-Даби завершились 11 ноября. Об этом сообщили российские СМИ.
Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби завершились, сообщили 11 ноября российские СМИ, пишет УНН.
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Как указывают российские СМИ, переговоры россии, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября завершились.
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Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. О достижении окончательной договорённости пока не идёт речи. А сегодня, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Чёрном море, энергетику и другие военные вопросы.
Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.
Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет в качестве ключевых приоритетов прекращение боевых действий, надёжные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.