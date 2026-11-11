У рф заявили про завершення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі
Київ • УНН
Переговори росії, США та України в Абу-Дабі завершилися 11 листопада. Про це повідомили російські ЗМІ.
Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися, повідомили 11 листопада росЗМІ, пише УНН.
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Як вказують росЗМІ, переговори росії, США та України в Абу-Дабі 11 листопада завершилися.
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Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. Про досягнення остаточної домовленості наразі не йдеться. А сьогодні, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.
Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.