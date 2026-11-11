Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні
Київ • УНН
Зеленський заявив, що зустрінеться зі спецпредставниками США після їхньої поїздки до росії. Україна прагне якнайшвидше завершити війну.
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні 12 листопада, передає УНН.
Американські представники їдуть в росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром
Президент України вважає, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії.
Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на росію, щоб вона свою війну закінчила
Доповнення
11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.
Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.
Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.