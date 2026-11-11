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Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні

Київ • УНН

 • 8306 перегляди

Зеленський заявив, що зустрінеться зі спецпредставниками США після їхньої поїздки до росії. Україна прагне якнайшвидше завершити війну.

Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні 12 листопада, передає УНН.

Американські представники їдуть в росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром 

- заявив Зеленський.

Президент України вважає, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії.

Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на росію, щоб вона свою війну закінчила 

- резюмував Глава держави. 

Доповнення

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.

Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.

Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим визначає ключовими пріоритетами припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні кроки.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Абу-Дабі
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки