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Зеленский заявил, что завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером в Дублине

Киев • УНН

 • 8416 просмотра

Зеленский заявил, что встретится со спецпредставителями США после их поездки в Россию. Украина стремится как можно скорее завершить войну.

Зеленский заявил, что завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером в Дублине
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине 12 ноября, передает УНН.

Американские представители едут в Россию, и после этого разговора мы еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине. Украинский приоритет — как можно более скорое завершение войны достойным миром 

- заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что Европа должна быть представлена на всех этапах реальной дипломатии.

Нужно, чтобы Америка имела сильную позицию и так влияла на источник этой войны, а именно — на Россию, чтобы она закончила свою войну 

- резюмировал глава государства. 

Дополнение

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные мирные переговоры с участием Украины, США и РФ. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. А сегодня, 11 ноября, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Черном море, энергетику и другие военные вопросы.

Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым определяет в качестве ключевых приоритетов прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные шаги.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Рустем Умеров
Абу-Даби
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты