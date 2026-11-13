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ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Зеленский после встречи с Виткоффом и Кушнером заявил, что ЕС станет полноправным участником следующих переговоров. В Абу-Даби также разблокировали трехсторонний формат и согласовали крупнейший обмен пленными.

ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский

Европейский Союз станет полноправным участником переговорного процесса по завершению войны в Украине. Об этом по итогам встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

"Американская сторона ... достигла прогресса в вопросе европейцев. Важно, что в следующий раз, на следующей встрече Европа будет присутствовать как участник переговоров - не где-то еще и не отдельно, у них будет право голоса. Это важно для нас, потому что война происходит в Европе. Мы будем членом ЕС в будущем, поэтому это очень важно с точки зрения гарантий безопасности для нас и для Европы", - сказал глава государства.

По его словам, важным достижением встреч в Абу-Даби стала разблокировка трехстороннего переговорного формата, что открывает возможность для следующих встреч.

Это дает надежду, что мы закончим эту войну, что после этой встречи будут следующие встречи, которые дадут результат и приблизят нас к миру. Второй, а, возможно, первый результат, очень важен, и американская команда это подтвердила после встречи с путиным - у нас будет крупнейший обмен военнопленными, и эти ребята, наши солдаты, вернутся домой

- добавил Зеленский.

Напомним

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с владимиром путиным в москве.

Речь шла не только о гарантиях безопасности, но и о более широких форматах с участием европейцев — Зеленский о докладе из Абу-Даби11.11.26, 15:40 • 4298 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Абу-Даби
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина