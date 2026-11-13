У кремлі очікують новий раунд мирних переговорів "досить швидко"
Київ • УНН
Речник кремля заявив, що новий раунд переговорів щодо війни рф проти України може відбутися найближчим часом. росія також відкрита до контактів з Європою.
Новий раунд мирних переговорів щодо війни рф проти України може відбутися досить швидко. Про це 13 листопада заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
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"Ми виходимо з того, що він відбудеться досить швидко, вже в найближчій перспективі. Саме про це йшлося з нашими американськими переговорниками, і тому ми сподіваємося, що справді вже в найближчій перспективі буде продовження", - сказав пєсков, відповідаючи, коли можуть відбутися переговори.
Водночас, за даними росЗМІ, пєсков заявив, що поки що немає предметної розмови про двосторонні контакти між росією та Європою до її приєднання до переговорів щодо України, але росія відкрита до них.
путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер13.11.26, 01:44 • 19700 переглядiв
Нагадаємо
Посланець США Стів Віткофф вказував після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Дубліні 13 листопада після візиту до кремля, що в їхньому з Джаредом Кушнером, ще одним посланцем США, графіку вже запланована наступна зустріч, "і ми всі дуже наполегливо працюватимемо для досягнення цієї мети".
Президент України Володимир Зеленський, який у четвер зустрівся в Дубліні з приблизно 50 лідерами країн ЄС та країн, що не входять до ЄС, попередив, що росія прагне змінити архітектуру безпеки Європи, і наполягав на тому, що європейські уряди повинні мати право голосу в переговорах після двох днів переговорів між росією, Україною та США в Абу-Дабі, які значною мірою залишили поза увагою ЄС.
Посланці Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, обговорили це питання з главою кремля володимиром путіним у москві.
Цього тижня Зеленський закликав ЄС поспішити та обрати когось - будь-кого - щоб виступати від його імені. "Я думаю, що в листопаді, а не пізніше, нам потрібно прийняти, хто представлятиме Європу на переговорах", - сказав він.