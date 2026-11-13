У ЄС досі розходяться в думках, хто має представляти Європу на переговорах з рф - Politico

Лідери ЄС, які збираються в Дубліні в п'ятницю, 13 листопада, продовжать сперечатися про те, хто має представляти їх на переговорах щодо війни рф проти України після дня бурхливої ​​дипломатичної активності. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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На тлі того, як адміністрація президента США Дональда Трампа активізує свої зусилля щодо посередництва у війні з росією, а Європа, можливо, уже забезпечила собі місце за столом переговорів, суперечки щодо того, хто виступатиме від імені блоку, уже виглядають як затьмарення саміту в ірландській столиці - він навіть не мав бути присвячений Україні, пише видання.

"Можна було б навіть зняти про це телешоу, - пожартував прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю в четвер, що свідчить про те, наскільки різкими стали розбіжності між лідерами. - Але найкращу частину ми залишаємо на завтра".

Президент України Володимир Зеленський, який у четвер зустрівся в Дубліні з приблизно 50 лідерами країн ЄС та країн, що не входять до ЄС, попередив, що росія прагне змінити архітектуру безпеки Європи, і наполягав на тому, що європейські уряди повинні мати право голосу в переговорах після двох днів переговорів між росією, Україною та США в Абу-Дабі, які значною мірою залишили поза увагою ЄС.

Посланці Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, обговорили це питання з главою кремля володимиром путіним у москві раніше в четвер, перш ніж приземлилися в Дубліні ввечері, щоб висловити Зеленському свої думки.

ЄС єдиний у необхідності мати місце за столом переговорів як головний прихильник України, але не в тому, кого він має послати, а дипломати та чиновники повідомляють, що блок розділився щонайменше на три табори - ідеться у публікації.

В одному з них зростає підтримка президента Європейської ради Антоніу Кошти, чия роль робить його природним кандидатом на представника блоку. В іншому - Франція та Німеччина, які неохоче поступаються своїми місцями за столом переговорів Брюсселю.

А ще є найсамотніший табір з усіх – прихильники Каї Каллас. Головний дипломат блоку був би очевидним вибором, якби не її яструбина позиція щодо росії, яка, на думку деяких дипломатів, може відштовхнути кремль і зробити її обтяжливою, пише видання.

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Коли справа доходить до виступів від імені Європи, є одна людина, у якої це вже є в посадових обов'язках.

Кошта стає найбільш прийнятним кандидатом серед столиць ЄС, вказує видання. Його інституційна роль дає йому мандат представляти лідерів блоку на світовій арені, тоді як його посада та досвід колишнього прем'єр-міністра Португалії забезпечують йому певний нейтралітет, за словами європейського дипломата.

Міхал з Естонії був першим лідером, який висловився на підтримку Кошти, заявивши, що його "мандат виходить безпосередньо від [Європейської] Ради" та робить його "підзвітним" перед країнами-членами ЄС.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка закликала додати це питання до порядку денного п'ятничних переговорів, заявила, що вона не проти Кошти, тоді як лідери Люксембургу та Польщі також підтримали його у своїх виступах перед журналістами у четвер.

Сам Кошта також чітко дав зрозуміти, що ЄС представлений на міжнародному рівні своїми інституціями, тобто ним самим.

Каллас при цьому - набагато суперечливіша кандидатура.

Деякі дипломати вважають колишню прем'єр-міністерку Естонії, про яку чиновник ЄС колись сказав, що вона їсть "росіянів на сніданок", неприйнятним співрозмовником для кремля.

"Це жарт, чи не так?" - сказав інший європейський дипломат про перспективу для Каллас представляти ЄС на переговорах з високими ставками, назвавши її "ймовірно, найгіршою людиною, яку можна вибрати".

Але інші стверджують, що саме ця репутація "яструба" робить її правильною людиною для цієї роботи. "Це мало б набагато більше сенсу, - сказав другий високопоставлений європейський дипломат. - Саме так зробив би путін. Він обере того, з ким ви не хочете розмовляти".

Міхал стверджував, що роль Каллас робить її природною другою після Кошти, і що обидві, ймовірно, залишатимуться на своїх посадах до закінчення терміну повноважень у 2029 році, що робить їх більш надійними, ніж національний лідер. "путіну це не обов'язково має подобатися", – додав він.

Париж і Берлін менш зацікавлені

Однак найбільшою перешкодою для вибору переговірника може бути не путін, а дві найбільші столиці ЄС.

Франція та Німеччина навряд чи схвалять угоду, яка надає Брюсселю монополію на представництво Європи в переговорах, повідомили два європейські дипломати та чиновник ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко висловив свою незгоду у четвер, назвавши участь країн E3 у переговорах щодо України "добре усталеним форматом".

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Париж також має мало стимулів поступатися своїм місцем за столом переговорів. Франція є постійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй і володіє єдиним у Європі ядерним арсеналом, що дає їй дипломатичні та військові важелі впливу, які жодна інституція ЄС не може повторити, сказав французький депутат Європарламенту Фабріс Леггері з "Національного об’єднання", додавши, що він "навряд чи може уявити", щоб Кошта чи Каллас виступали від імені Парижа.

"Франція, Німеччина та Велика Британія", країни E3, "завжди залишаться Францією, Німеччиною та Великою Британією", стверджував Міхал з Естонії, додавши, що ніщо не заважає їм розмовляти з москвою на двосторонньому рівні. Але щодо ухвалення рішень, що стосуються всього континенту, їм потрібно дотримуватися "консенсусної політики".

"Це те, чим є Європейський Союз, - сказав він. - Це основа такої консенсусної політики та утримання всіх разом на одній хвилі проти росії".

Лідери ЄС навряд чи офіційно призначать посланця на п'ятничній зустрічі, але обговорення можуть призвести до ширшого "розуміння" того, як має бути представлена ​​Європа, заявив високопоставлений чиновник ЄС.

Міністр закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила, що на п'ятничних переговорах лідерам все ще потрібно буде "ще трохи продумати" це питання.

Однак у них може не бути стільки часу. Цього тижня Зеленський закликав ЄС поспішити та обрати когось - будь-кого - щоб виступати від його імені. "Я думаю, що в листопаді, а не пізніше, нам потрібно прийняти, хто представлятиме Європу на переговорах", - сказав він.

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