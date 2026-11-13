Не бачу проблеми, щоб ЄС на переговорах представляли 5 країн - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить проблеми в тому, щоб Європу на можливих мирних переговорах щодо України представляли п’ять країн - Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. Про це він заявив на полях зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

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Відповідаючи на запитання про те, хто має представляти Європу за столом переговорів із Росією, він зауважив, що формат Європейської трійки (Е3) - Німеччини, Великої Британії та Франції - гарно працює.

У нас уже є перевірений формат E3. Ми також частково працюємо над цим питанням у форматі п’яти країн - Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб так залишалося й надалі - сказав канцлер ФРН.

Він наголосив, що остаточне рішення про те, хто представлятиме Європейський Союз на переговорах, ще не ухвалене.

"У нас є перевірені формати в межах Європейського Союзу, і ми також обговоримо, хто за потреби представлятиме Європейський Союз. Але це питання, яке ми обговорюватимемо за зачиненими дверима. Насамперед я очікую, що російський уряд, російський президент нарешті погодяться на спільні переговори", - додав Мерц.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз стане повноправним учасником переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

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