Не бачу проблеми, щоб ЄС на переговорах представляли 5 країн - Мерц

$45.320.1850.480.60
ukenru
02:19 • 9740 перегляди
Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення війни - Віткофф
23:44 • 11049 перегляди
путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер
23:16 • 11411 перегляди
Російський FPV-дрон убив двох цивільних на Сумщині
12 листопада, 22:20 • 12332 перегляди
ЄС братиме безпосередню участь у переговорах щодо війни в Україні - Зеленський
12 листопада, 21:11 • 13755 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським у Дубліні
12 листопада, 20:47 • 16451 перегляди
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли
Ексклюзив
12 листопада, 18:13 • 30687 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
12 листопада, 17:53 • 23114 перегляди
13 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
12 листопада, 17:42 • 24390 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"
12 листопада, 17:20 • 19947 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
В Афганістані таліби заборонили лікарям-чоловікам лікувати жінок12 листопада, 18:32 • 6412 перегляди
Чому росії вигідне затримання генерал-майора СБУ Сергія Дуки – експерт із гібридних загроз пояснив ризики
Ексклюзив
12 листопада, 18:59 • 3596 перегляди
Лідери Британії, Франції та Німеччини приєднаються до переговорів Зеленського та представників США - ЗМІ12 листопада, 19:14 • 6334 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 8526 перегляди
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 5222 перегляди
Публікації
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли12 листопада, 20:47 • 16454 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
Ексклюзив
12 листопада, 18:13 • 30689 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"12 листопада, 17:42 • 24391 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo12 листопада, 17:00 • 23520 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні12 листопада, 15:01 • 29173 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 5296 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 8606 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 11863 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo12 листопада, 17:20 • 19947 перегляди
Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ12 листопада, 16:51 • 13102 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Forbes
MIM-104 Patriot
The Guardian

Не бачу проблеми, щоб ЄС на переговорах представляли 5 країн - Мерц

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Фрідріх Мерц допустив участь Німеччини, Франції, Британії, Італії та Польщі в переговорах щодо України. Остаточного рішення наразі немає.

Не бачу проблеми, щоб ЄС на переговорах представляли 5 країн - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить проблеми в тому, щоб Європу на можливих мирних переговорах щодо України представляли п’ять країн - Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. Про це він заявив на полях зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Відповідаючи на запитання про те, хто має представляти Європу за столом переговорів із Росією, він зауважив, що формат Європейської трійки (Е3) - Німеччини, Великої Британії та Франції - гарно працює.

У нас уже є перевірений формат E3. Ми також частково працюємо над цим питанням у форматі п’яти країн - Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб так залишалося й надалі

- сказав канцлер ФРН.

Він наголосив, що остаточне рішення про те, хто представлятиме Європейський Союз на переговорах, ще не ухвалене.

"У нас є перевірені формати в межах Європейського Союзу, і ми також обговоримо, хто за потреби представлятиме Європейський Союз. Але це питання, яке ми обговорюватимемо за зачиненими дверима. Насамперед я очікую, що російський уряд, російський президент нарешті погодяться на спільні переговори", - додав Мерц.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз стане повноправним учасником переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер13.11.26, 01:44 • 11038 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика