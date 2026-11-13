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Не вижу проблемы в том, чтобы ЕС на переговорах представляли 5 стран — Мерц

Киев • УНН

 • 2330 просмотра

Фридрих Мерц допустил участие Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши в переговорах по Украине. Окончательного решения пока нет.

Не вижу проблемы в том, чтобы ЕС на переговорах представляли 5 стран — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит проблемы в том, чтобы Европу на возможных мирных переговорах по Украине представляли пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Об этом он заявил на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Отвечая на вопрос о том, кто должен представлять Европу за столом переговоров с Россией, он отметил, что формат Европейской тройки (Е3) — Германии, Великобритании и Франции — хорошо работает.

У нас уже есть проверенный формат E3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран — Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы так оставалось и впредь

— сказал канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что окончательное решение о том, кто будет представлять Европейский Союз на переговорах, еще не принято.

"У нас есть проверенные форматы в рамках Европейского Союза, и мы также обсудим, кто в случае необходимости будет представлять Европейский Союз. Но это вопрос, который мы будем обсуждать за закрытыми дверями. Прежде всего я ожидаю, что российское правительство, российский президент наконец согласятся на совместные переговоры", — добавил Мерц.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз станет полноправным участником переговорного процесса по завершению войны в Украине.

Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер13.11.26, 01:44 • 17007 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика