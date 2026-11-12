Каллас назвала, хто може представляти Європу на переговорах із рф

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас вказала, хто може представляти Європу на переговорах з росією, зазначивши, що ще в 2024 році був зроблений вибір на користь трьох людей, у тому числі Верховного представника ЄС, посаду якого вона обіймає. Про це вона сказала журналістам, прибувши на євросаміт у Дубліні 12 листопада, пише УНН.

Деталі

"Власне, ми провели ці переговори у червні 2024 року, тому що було зрозуміло, що коли ми оберемо людей, які представлятимуть Європу, то через п'ять років також відбудуться переговори з росією, і саме тому цей вибір був зроблений з цих трьох людей. Коли йдеться про європейську безпеку, то договори дуже, дуже конкретні. Це Антоніу Кошта, і це Верховний представник і віцепрезидент, хто представляє Європу в питаннях безпеки. Тож, або лідери, звичайно, можуть зробити інший вибір і знову розпочати ці переговори, що завжди складно, або ми повинні просто дотримуватися угод, які ми уклали у 2024 році", - відповіла Каллас на запитання, чи була б вона ще одним кандидатом поряд з головою Євроради Антоніу Коштою, щоб представляти ЄС у конфлікті з росією.

На уточнення, "чому росіяни мали б з вами розмовляти", голова дипломатії ЄС вказала: "Чому це має бути нашим питанням, і що росіяни кажуть про наших представників? Чи ми говоримо щось про їхніх представників, які повинні їх представляти? Кожен повинен мати можливість обирати своїх власних представників".

Доповнення

Лідери ЄС давно обговорюють доцільність призначення одного європейця як "спеціального представника" для переговорів з путіним. Голова Євроради Антоніу Кошта раніше вказував, що ЄС вестиме переговори з главою кремля володимиром путіним лише в "правильний момент".

Питання знову виникло на тлі відновлення тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада і ініціативу долучити до них європейців.