В ЕС до сих пор расходятся во мнениях, кто должен представлять Европу на переговорах с РФ, — Politico

Лидеры ЕС, собравшиеся в Дублине в пятницу, 13 ноября, продолжат спорить о том, кто должен представлять их на переговорах по поводу войны рф против Украины после дня бурной дипломатической активности. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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На фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа активизирует свои усилия по посредничеству в войне с россией, а Европа, возможно, уже обеспечила себе место за столом переговоров, споры о том, кто будет выступать от имени блока, уже, по всей видимости, затмевают саммит в ирландской столице — он вообще не должен был быть посвящён Украине, пишет издание.

"Об этом можно было бы даже снять телешоу, — пошутил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью в четверг, что свидетельствует о том, насколько острыми стали разногласия между лидерами. — Но лучшую часть мы оставляем на завтра".

Президент Украины Владимир Зеленский, который в четверг встретился в Дублине примерно с 50 лидерами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, предупредил, что россия стремится изменить архитектуру безопасности Европы, и настаивал на том, что европейские правительства должны иметь право голоса на переговорах после двух дней переговоров между россией, Украиной и США в Абу-Даби, которые в значительной степени оставили ЕС за бортом.

Посланники Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, обсудили этот вопрос с главой кремля владимиром путиным в москве ранее в четверг, прежде чем приземлились в Дублине вечером, чтобы изложить Зеленскому свои соображения.

ЕС един в необходимости иметь место за столом переговоров как главный сторонник Украины, но не в вопросе того, кого ему следует отправить, а дипломаты и чиновники сообщают, что блок разделился как минимум на три лагеря — говорится в публикации.

В одном из них растёт поддержка президента Европейского совета Антониу Кошты, чья роль делает его естественным кандидатом на представителя блока. В другом — Франция и Германия, которые неохотно уступают свои места за столом переговоров Брюсселю.

А ещё есть самый одинокий лагерь из всех — сторонники Каи Каллас. Главный дипломат блока был бы очевидным выбором, если бы не её ястребиная позиция в отношении россии, которая, по мнению некоторых дипломатов, может оттолкнуть кремль и сделать её обузой, пишет издание.

Когда речь заходит о выступлениях от имени Европы, есть один человек, для которого это уже входит в должностные обязанности.

Кошта становится наиболее приемлемым кандидатом среди столиц ЕС, указывает издание. Его институциональная роль даёт ему мандат представлять лидеров блока на мировой арене, тогда как его должность и опыт бывшего премьер-министра Португалии обеспечивают ему определённый нейтралитет, по словам европейского дипломата.

Михал из Эстонии был первым лидером, высказавшимся в поддержку Кошты, заявив, что его "мандат исходит непосредственно от [Европейского] совета" и делает его "подотчётным" странам — членам ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, призвавшая добавить этот вопрос в повестку пятничных переговоров, заявила, что она не возражает против Кошты, тогда как лидеры Люксембурга и Польши также поддержали его в своих выступлениях перед журналистами в четверг.

Сам Кошта также ясно дал понять, что ЕС представлен на международном уровне своими институтами, то есть им самим.

Каллас при этом — гораздо более спорная кандидатура.

Некоторые дипломаты считают бывшую премьер-министрку Эстонии, о которой один из чиновников ЕС когда-то сказал, что она ест "россиян на завтрак", неприемлемым собеседником для кремля.

"Это что, шутка?" — сказал другой европейский дипломат о перспективе представления Каллас ЕС на переговорах с высокими ставками, назвав её "вероятно, худшим человеком, которого можно выбрать".

Но другие утверждают, что именно эта репутация "ястреба" делает её подходящим человеком для этой работы. "В этом было бы гораздо больше смысла, — сказал второй высокопоставленный европейский дипломат. — Именно так поступил бы путин. Он выберет того, с кем вы не хотите разговаривать".

Михал утверждал, что роль Каллас делает её естественной второй после Кошты и что обе, вероятно, останутся на своих постах до окончания срока полномочий в 2029 году, что делает их более надёжными, чем национальный лидер. «Путину это не обязательно должно нравиться», — добавил он.

Париж и Берлин менее заинтересованы

Однако самым большим препятствием для выбора переговорщика может быть не Путин, а две крупнейшие столицы ЕС.

Франция и Германия вряд ли одобрят соглашение, которое предоставит Брюсселю монополию на представительство Европы на переговорах, сообщили два европейских дипломата и чиновник ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц чётко выразил своё несогласие в четверг, назвав участие стран E3 в переговорах по Украине «хорошо устоявшимся форматом».

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У Парижа также мало стимулов уступать своё место за столом переговоров. Франция является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединённых Наций и обладает единственным в Европе ядерным арсеналом, что даёт ей дипломатические и военные рычаги влияния, которые ни один институт ЕС не может повторить, сказал французский депутат Европарламента Фабрис Леггери из «Национального объединения», добавив, что он «едва ли может представить», чтобы Кошта или Каллас выступали от имени Парижа.

«Франция, Германия и Великобритания», страны E3, «всегда останутся Францией, Германией и Великобританией», утверждал Михал из Эстонии, добавив, что ничто не мешает им разговаривать с Москвой на двустороннем уровне. Но что касается принятия решений, затрагивающих весь континент, им необходимо придерживаться «консенсусной политики».

«В этом и заключается Европейский союз, — сказал он. — Это основа такой консенсусной политики и поддержания единства всех против России».

Лидеры ЕС вряд ли официально назначат посланника на пятничной встрече, но обсуждения могут привести к более широкому «пониманию» того, как должна быть представлена ​​Европа, заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти заявила, что на пятничных переговорах лидерам всё ещё нужно будет «ещё немного обдумать» этот вопрос.

Однако у них может не оказаться столько времени. На этой неделе Зеленский призвал ЕС поторопиться и выбрать кого-нибудь — кого угодно, — чтобы выступать от его имени. «Я думаю, что в ноябре, а не позже, нам нужно принять решение о том, кто будет представлять Европу на переговорах», — сказал он.

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