"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф

Украине не грозит дефицит подсолнечного масла, несмотря на остановку части масложирового производства на фоне российских ударов. Об этом заверил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона 13 ноября, пишет УНН.

Остатков продукции, произведённой уже на сегодняшний день, и той, что продолжает производиться, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок - сказал Высоцкий, комментируя сообщения об остановке масложирового производства одним из украинских агрогигантов.

По его словам, внутренний рынок потребляет менее 10%, а точнее, добавил он, "5-7% от того, что производится".

"Поэтому этого достаточно", - отметил он.

Министр добавил, что сейчас продолжится работа по защите и оценке возможности восстановления.

"Ситуация, конечно, сложная, это большой вызов, но оснований, скажем, паники или дефицита непосредственно на сегодняшний момент нет. Всё делается для того, чтобы этого избежать", - подчеркнул Высоцкий.

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