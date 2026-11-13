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"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф

Киев • УНН

 • 5686 просмотра

Министр Тарас Высоцкий заявил, что запасов подсолнечного масла достаточно для внутреннего рынка. Его потребление составляет 5–7% производства.

"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф

Украине не грозит дефицит подсолнечного масла, несмотря на остановку части масложирового производства на фоне российских ударов. Об этом заверил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона 13 ноября, пишет УНН.

Остатков продукции, произведённой уже на сегодняшний день, и той, что продолжает производиться, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок

- сказал Высоцкий, комментируя сообщения об остановке масложирового производства одним из украинских агрогигантов.

По его словам, внутренний рынок потребляет менее 10%, а точнее, добавил он, "5-7% от того, что производится".

"Поэтому этого достаточно", - отметил он.

Министр добавил, что сейчас продолжится работа по защите и оценке возможности восстановления.

"Ситуация, конечно, сложная, это большой вызов, но оснований, скажем, паники или дефицита непосредственно на сегодняшний момент нет. Всё делается для того, чтобы этого избежать", - подчеркнул Высоцкий.

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине остановил работу заводов из-за атак РФ — СМИ12.11.26, 21:44 • 4462 просмотра

Юлия Шрамко

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