"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф
Киев • УНН
Министр Тарас Высоцкий заявил, что запасов подсолнечного масла достаточно для внутреннего рынка. Его потребление составляет 5–7% производства.
Украине не грозит дефицит подсолнечного масла, несмотря на остановку части масложирового производства на фоне российских ударов. Об этом заверил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона 13 ноября, пишет УНН.
Остатков продукции, произведённой уже на сегодняшний день, и той, что продолжает производиться, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок
По его словам, внутренний рынок потребляет менее 10%, а точнее, добавил он, "5-7% от того, что производится".
"Поэтому этого достаточно", - отметил он.
Министр добавил, что сейчас продолжится работа по защите и оценке возможности восстановления.
"Ситуация, конечно, сложная, это большой вызов, но оснований, скажем, паники или дефицита непосредственно на сегодняшний момент нет. Всё делается для того, чтобы этого избежать", - подчеркнул Высоцкий.
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