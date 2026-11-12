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Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине остановил работу заводов из-за атак РФ — СМИ

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Kernel остановил заводы и закупку семян из-за повреждений в результате российских атак. Компания отгружает запасы и выполняет обязательства.

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине остановил работу заводов из-за атак РФ — СМИ
Фото иллюстративное

Агрохолдинг Kernel остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за массированных российских атак. Компания также приостановила закупку семян. Об этом говорится в сообщении Kernel от 12 ноября, передает УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Издание отмечает, что в последние сутки российские дроны целенаправленно атаковали производственные площадки украинских перерабатывающих предприятий, в частности активы Kernel. В результате ударов повреждены производственные здания, оборудование и резервуары.

Компания объяснила, что маслоэкстракционное производство работает по непрерывному технологическому циклу и характеризуется повышенной пожарной опасностью. Попадание в оборудование во время работы создает риск масштабного пожара и угрозу жизни работников. Поэтому компания приняла решение полностью остановить все заводы.

На предприятиях выполнили регламентные протоколы безопасной остановки, а работников перевели в безопасные условия.

Несмотря на приостановку переработки, Kernel заявляет о сохранении операционной и финансовой устойчивости. Компания продолжает отгружать продукцию из имеющихся складских запасов и выполнять обязательства перед украинскими аграриями и партнерами.

На украинском рынке Kernel продает фасованное подсолнечное масло под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак".

россия готовит удары по предприятиям пищевой промышленности в Украине — источник 10.11.26, 15:43 • 14229 просмотров

Антонина Туманова

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