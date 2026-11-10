россия готовит удары по предприятиям пищевой промышленности в Украине — источник 

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Армия рф планирует удары по предприятиям пищевой промышленности, которые принадлежат как Украине, так и иностранным государствам. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как отметил собеседник, под угрозой атак находятся как украинские, так и иностранные предприятия, в частности элеваторы, склады, заводы по производству масла, молокозаводы, мясокомбинаты и птицефабрики.

Цель рф — дестабилизировать ситуацию в Украине, ударить по продовольственной безопасности, нанести ущерб экономике и сократить валютные поступления — говорит собеседник.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия рф пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел.