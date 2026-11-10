россия готовит удары по предприятиям пищевой промышленности в Украине — источник
Киев • УНН
Под угрозой атак рф — элеваторы, склады и предприятия пищевой промышленности. Цель — ударить по продовольственной безопасности и экономике.
Армия рф планирует удары по предприятиям пищевой промышленности, которые принадлежат как Украине, так и иностранным государствам. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как отметил собеседник, под угрозой атак находятся как украинские, так и иностранные предприятия, в частности элеваторы, склады, заводы по производству масла, молокозаводы, мясокомбинаты и птицефабрики.
Цель рф — дестабилизировать ситуацию в Украине, ударить по продовольственной безопасности, нанести ущерб экономике и сократить валютные поступления
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия рф пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел.