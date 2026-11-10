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росія готує удари по підприємствах харчової промисловості в Україні - джерело 

Київ • УНН

 • 5432 перегляди

Під загрозою атак рф — елеватори, склади й підприємства харчової промисловості. Мета — вдарити по продовольчій безпеці та економіці.

росія готує удари по підприємствах харчової промисловості в Україні - джерело 
Фото ілюстративне

Армія рф планує удари по підприємствах харчової промисловості, які належать як Україні, так і іноземним державам. Про це пише УНН з посиланням на джерела. 

Деталі 

Як зазначив співрозмовник, під загрозою атак перебувають як українські, так і іноземні підприємства, зокрема елеватори, склади, заводи з виробництва олії, молокозаводи, м’ясокомбінати та птахофабрики.

Мета рф - дестабілізувати ситуацію в Україні, вдарити по продовольчій безпеці, завдати збитків економіці та скоротити валютні надходження 

- каже співрозмовник. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія рф намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл. 

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