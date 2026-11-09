росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія рф намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку, були на Ставці також представники прифронтових регіонів: Харків був, Херсон, Дніпро, Суми, наша Донеччина. Також взяв участь мер Києва. Ключові урядовці, військове командування. Багато, дуже багато питань, які треба вирішити для тих областей, для тих міст і для тих громад, яким найважче через всі ці російські удари. Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл - сказав Зеленський.

Він заявив, що щотижня оновлюються заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади – центральної, місцевих – були ефективними в захисті людей.

Кабінет міністрів готовий вирішувати питання, які на місцях не вирішувались, і державні ресурси можемо додати там, де це потрібно. Всі роки цієї війни ми проходимо саме так – ми закриваємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: зброю передусім, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні. Влада на центральному рівні завжди допомагає, і треба, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовлялись і що визначено всіма планами стійкості - додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари рф по українській енергетичній інфраструктурі. Київ також визначив подальші кроки у відповідь на російську агресію.