росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що росія б’є по мостах та енергомережі, прагнучи роз’єднати Україну по Дніпру. Влада оновлює заходи протидії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія рф намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Провів сьогодні Ставку, були на Ставці також представники прифронтових регіонів: Харків був, Херсон, Дніпро, Суми, наша Донеччина. Також взяв участь мер Києва. Ключові урядовці, військове командування. Багато, дуже багато питань, які треба вирішити для тих областей, для тих міст і для тих громад, яким найважче через всі ці російські удари. Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл
Він заявив, що щотижня оновлюються заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади – центральної, місцевих – були ефективними в захисті людей.
Кабінет міністрів готовий вирішувати питання, які на місцях не вирішувались, і державні ресурси можемо додати там, де це потрібно. Всі роки цієї війни ми проходимо саме так – ми закриваємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: зброю передусім, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні. Влада на центральному рівні завжди допомагає, і треба, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовлялись і що визначено всіма планами стійкості
Нагадаємо
Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари рф по українській енергетичній інфраструктурі. Київ також визначив подальші кроки у відповідь на російську агресію.