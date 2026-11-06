Україна продовжує удари по російській нафтопереробній галузі у відповідь на атаки рф по енергетиці - Зеленський
Київ • УНН
Україна продовжить удари по нафтопереробній галузі рф у відповідь на атаки по енергетиці. Зеленський закликав москву до реальних переговорів.
Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари рф по українській енергетичній інфраструктурі. Київ також визначив подальші кроки у відповідь на російську агресію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.
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За словами глави держави, російські війська продовжують атакувати українські електростанції, енергомережі, об'єкти теплопостачання та водопостачання, а також цивільну логістику ракетами й ударними безпілотниками.
"росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді", — заявив Зеленський.
Президент подякував українським підрозділам за влучність далекобійних ударів і наголосив, що операція проти російської нафтопереробної галузі триватиме.
Він також зазначив, що Україну не потрібно переконувати в необхідності якнайшвидшого миру.
"Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано", — наголосив глава держави.
Зеленський згадав гуманітарну операцію в Олешках, зазначивши, що вона продемонструвала: якщо Володимир Путін ухвалить рішення зупинити війну, бойові дії можуть припинитися.
За словами президента, українські далекобійні удари, мідлстрайки та міжнародний тиск мають створювати мотивацію для Росії перейти до реальних переговорів.
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