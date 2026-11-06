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MIM-104 Patriot

Україна продовжує удари по російській нафтопереробній галузі у відповідь на атаки рф по енергетиці - Зеленський

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Україна продовжить удари по нафтопереробній галузі рф у відповідь на атаки по енергетиці. Зеленський закликав москву до реальних переговорів.

Україна продовжує удари по російській нафтопереробній галузі у відповідь на атаки рф по енергетиці - Зеленський

Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари рф по українській енергетичній інфраструктурі. Київ також визначив подальші кроки у відповідь на російську агресію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, російські війська продовжують атакувати українські електростанції, енергомережі, об'єкти теплопостачання та водопостачання, а також цивільну логістику ракетами й ударними безпілотниками.

"росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді", — заявив Зеленський.

Президент подякував українським підрозділам за влучність далекобійних ударів і наголосив, що операція проти російської нафтопереробної галузі триватиме.

Він також зазначив, що Україну не потрібно переконувати в необхідності якнайшвидшого миру.

"Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано", — наголосив глава держави.

Зеленський згадав гуманітарну операцію в Олешках, зазначивши, що вона продемонструвала: якщо Володимир Путін ухвалить рішення зупинити війну, бойові дії можуть припинитися.

За словами президента, українські далекобійні удари, мідлстрайки та міжнародний тиск мають створювати мотивацію для Росії перейти до реальних переговорів.

Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша06.11.26, 15:15 • 15957 переглядiв

Ольга Розгон

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