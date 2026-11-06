Украина продолжает наносить удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на атаки РФ по энергетике — Зеленский

$45.440.0951.040.21
ukenru
17:11 • 4890 просмотра
Ряд европейских СМИ получили угрозы о минировании — есть ли в них «российский след»
16:45 • 9906 просмотра
В Украине 7 ноября будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
16:29 • 8518 просмотра
Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов
14:57 • 14801 просмотра
На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег
14:21 • 16132 просмотра
СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурорVideo
13:15 • 16124 просмотра
Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
11:56 • 17535 просмотра
За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"
6 ноября, 11:28 • 15123 просмотра
Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз
6 ноября, 10:58 • 12979 просмотра
У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА
6 ноября, 09:24 • 19074 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 26093 просмотра
Число погибших из-за авиаудара рф по Камышевахе возросло до 53PhotoVideo6 ноября, 09:00 • 17203 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 13389 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф14:12 • 7256 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 15:17 • 9870 просмотра
публикации
Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов17:17 • 1954 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 15:17 • 10033 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 40976 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 41707 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 41433 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Туск
Игорь Гарбарук
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепр (город)
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo16:04 • 3602 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ15:01 • 6294 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф14:12 • 7390 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari13:53 • 6522 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 13479 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Социальная сеть
Бильд
MIM-104 Patriot

Украина продолжает наносить удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на атаки РФ по энергетике — Зеленский

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Украина продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающей отрасли РФ в ответ на атаки по энергетике. Зеленский призвал Москву к реальным переговорам.

Украина продолжает наносить удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на атаки РФ по энергетике — Зеленский

Украина продолжает операцию против российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на удары рф по украинской энергетической инфраструктуре. Киев также определил дальнейшие шаги в ответ на российскую агрессию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, российские войска продолжают атаковать украинские электростанции, энергосети, объекты теплоснабжения и водоснабжения, а также гражданскую логистику ракетами и ударными беспилотниками.

"россияне не меняют характера своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили наши следующие ответы", — заявил Зеленский.

Президент поблагодарил украинские подразделения за точность дальнобойных ударов и подчеркнул, что операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли продолжится.

Он также отметил, что Украину не нужно убеждать в необходимости как можно более скорого мира.

"Украину не нужно убеждать в том, что мир нужен как можно скорее. Мы этого хотим. Нужно, чтобы Россия решила, что время войны исчерпано", — подчеркнул глава государства.

Зеленский упомянул гуманитарную операцию в Олешках, отметив, что она продемонстрировала: если Владимир Путин примет решение остановить войну, боевые действия могут прекратиться.

По словам президента, украинские дальнобойные удары, мидлстрайки и международное давление должны создать для России мотивацию перейти к реальным переговорам.

Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего06.11.26, 15:15 • 16127 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина