Украина продолжает наносить удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на атаки РФ по энергетике — Зеленский
Киев • УНН
Украина продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающей отрасли РФ в ответ на атаки по энергетике. Зеленский призвал Москву к реальным переговорам.
Украина продолжает операцию против российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на удары рф по украинской энергетической инфраструктуре. Киев также определил дальнейшие шаги в ответ на российскую агрессию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.
Детали
По словам главы государства, российские войска продолжают атаковать украинские электростанции, энергосети, объекты теплоснабжения и водоснабжения, а также гражданскую логистику ракетами и ударными беспилотниками.
"россияне не меняют характера своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили наши следующие ответы", — заявил Зеленский.
Президент поблагодарил украинские подразделения за точность дальнобойных ударов и подчеркнул, что операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли продолжится.
Он также отметил, что Украину не нужно убеждать в необходимости как можно более скорого мира.
"Украину не нужно убеждать в том, что мир нужен как можно скорее. Мы этого хотим. Нужно, чтобы Россия решила, что время войны исчерпано", — подчеркнул глава государства.
Зеленский упомянул гуманитарную операцию в Олешках, отметив, что она продемонстрировала: если Владимир Путин примет решение остановить войну, боевые действия могут прекратиться.
По словам президента, украинские дальнобойные удары, мидлстрайки и международное давление должны создать для России мотивацию перейти к реальным переговорам.
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