Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
Киев • УНН
В Киеве продолжаются продолжительные отключения электроэнергии и воды после ударов рф. Украина привлекает оборудование, бригады и помощь Германии и Испании.
Худшая ситуация с энергоснабжением после атак рф в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после селектора, передает УНН.
Провел селектор по ситуации в регионах с ликвидацией последствий российских ударов и энергоснабжением. Худшая ситуация — в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики
По его словам, правительство Украины обеспечивает дополнительные меры, которые могут помочь. Это касается поставок оборудования и ускорения работ. Есть также договоренности с Германией и Испанией о поставках необходимых генераторов, кабелей и другого оборудования.
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Кроме того, как сообщил Президент, были доклады и о ситуации в Днепре, Харькове, Полтавской области, Черкасской области, Винницкой области, в Одессе и области, Житомирской области, Сумской области, Киевской области. Отдельно обсудили с представителями энергетических компаний — как государственных, так и частных — необходимость привлечь дополнительные бригады и ускорить восстановление.
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Премьер-министр Украины доложил о запуске программы ежемесячных доплат всем, кто привлечен к восстановлению, в частности энергетикам, коммунальщикам, железнодорожникам, работникам объектов водоподготовки и водоснабжения. Важно, что задействуются определенные возможности ВСУ для восстановления энергосети и энергообъектов
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