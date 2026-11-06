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Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего

Киев • УНН

 • 7700 просмотра

В Киеве продолжаются продолжительные отключения электроэнергии и воды после ударов рф. Украина привлекает оборудование, бригады и помощь Германии и Испании.

Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
Владимир Зеленский

Худшая ситуация с энергоснабжением после атак рф в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после селектора, передает УНН.

Провел селектор по ситуации в регионах с ликвидацией последствий российских ударов и энергоснабжением. Худшая ситуация — в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики 

- сообщил Зеленский. 

По его словам, правительство Украины обеспечивает дополнительные меры, которые могут помочь. Это касается поставок оборудования и ускорения работ. Есть также договоренности с Германией и Испанией о поставках необходимых генераторов, кабелей и другого оборудования. 

Добавим

Кроме того, как сообщил Президент, были доклады и о ситуации в Днепре, Харькове, Полтавской области, Черкасской области, Винницкой области, в Одессе и области, Житомирской области, Сумской области, Киевской области. Отдельно обсудили с представителями энергетических компаний — как государственных, так и частных — необходимость привлечь дополнительные бригады и ускорить восстановление. 

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Премьер-министр Украины доложил о запуске программы ежемесячных доплат всем, кто привлечен к восстановлению, в частности энергетикам, коммунальщикам, железнодорожникам, работникам объектов водоподготовки и водоснабжения. Важно, что задействуются определенные возможности ВСУ для восстановления энергосети и энергообъектов 

- резюмировал Зеленский. 

Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф04.11.26, 21:56 • 27271 просмотр

Антонина Туманова

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