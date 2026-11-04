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Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф

Киев • УНН

 • 2404 просмотра

Правительство ввело ежемесячные выплаты работникам, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после атак рф. Доплаты будут действовать с ноября по март.

Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
Фото иллюстративное

30 тысяч гривен ежемесячно будут получать энергетики, коммунальщики и железнодорожники, восстанавливающие объекты критической инфраструктуры после российских атак в осенне-зимний период. Соответствующее решение сегодня приняло правительство, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Как сообщили в ведомстве, государственная помощь будет предоставляться работникам, привлеченным к ремонтным работам на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также на объектах железнодорожного транспорта общего пользования в период наиболее суровых погодных условий — с ноября по март. Выплаты начнутся уже в этом месяце.

Координировать экспериментальный проект будут Минэнерго и Мин инфраструктуры.

Добавим

Как сообщил премьер Сергей Корецкий, масштаб и интенсивность российских атак беспрецедентны за все время полномасштабной войны. Ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры 300–400 дронов. Также регулярно наносит ракетные удары, в том числе баллистическими ракетами.

Начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий. Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно осложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы превышающих показатели всех предыдущих лет.

Контекст

2 ноября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров возобновить программу ежемесячных доплат энергетикам, привлеченным к ремонту энергетической инфраструктуры, а также предусмотреть ротации бригад, работающих в наиболее сложных условиях.

Напомним

В прошлом отопительном сезоне в Украине уже действовали подобные доплаты — по 20 тыс. грн в месяц.

Антонина Туманова

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Отопление
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Владимир Зеленский
Украина