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Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша

Київ • УНН

 • 3494 перегляди

У Києві тривають тривалі відключення електрики й води після ударів рф. Україна залучає обладнання, бригади та допомогу Німеччини й Іспанії.

Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша
Володимир Зеленський

Найгірша ситуація з енергопостачанням після атак рф у Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після селектора, передає УНН.

Провів селектор по ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням. Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики 

- повідомив Зеленський. 

За його словами, уряд України забезпечує додаткові речі, які можуть допомогти. Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт. Є також домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання. 

Додамо

Крім того, як повідомив Президент, були доповіді і про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині, у Київській області. Окремо проговорили з представниками енергетичних компаній – як державних, так і приватних – щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення. 

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- резюмував Зеленський. 

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Антоніна Туманова

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