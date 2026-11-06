Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша

Найгірша ситуація з енергопостачанням після атак рф у Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після селектора, передає УНН.

Провів селектор по ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням. Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики

За його словами, уряд України забезпечує додаткові речі, які можуть допомогти. Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт. Є також домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання.

Крім того, як повідомив Президент, були доповіді і про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині, у Київській області. Окремо проговорили з представниками енергетичних компаній – як державних, так і приватних – щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення.

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Премʼєр-міністр України доповів про запуск програми щомісячних доплат усім, хто залучений до відновлювання, зокрема енергетикам, комунальникам, залізничникам, працівникам обʼєктів водопідготовки та водопостачання. Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергообʼєктів